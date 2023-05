Deportivo Maipú gana y alcanza a Chacarita en la punta de la Zona B en la Primera Nacional

(Agrega información)

Deportivo Maipú de Mendoza le dio vuelta el partido a Deportivo Madryn por 3 a 2 en la Patagonia y alcanzó momentáneamente en la punta de la Zona B de la Primera Nacional a Chacarita, que jugaba esta noche con Quilmes, por la 14ta. fecha.

El delantero Lucas González (38m. PT), abrió el marcador para el equipo madrynense, pero luego los atacantes Rubens Sambueza (5m. ST -de penal-) y Álvaro Veliez (17m. ST), anotaron para el equipo cuyano.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El defensor Lucas Pruzzo (28m. ST), igualó momentáneamente el encuentro para el local, pero en tiempo de descuento, el zaguero Imanol González (47m. ST), selló el resultado a favor de la visita.

La victoria le permitió a Deportivo Maipú con 27 puntos alcanzar en la punta a Chacarita, mientras que Deportivo Madryn es noveno con 18 unidades.

También Independiente Rivadavia de Mendoza, superó por 3 a 1 a Atlético Rafaela, en Santa Fe y escaló a la tercera posición de la Zona B.

Los delanteros Matías Reali (1m. PT) y el paraguayo Alex Arce, que marcó un doblete (12 y 49m. ST), anotaron para el conjuno cuyano y el volante Nicolás Delgadillo descontó para el plantel local.

Tempeley, por su parte, cayó ante Patronato, que le dio vuelta el partido por 3 a 1, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná y no pudo alcanzar la punta de la Zona A, propiedad de Agropecuario Argentino.

Almirante Brown goleó a All Boys por 3 a 0 en Isidro Casanova y subió a la tercera posición de la misma zona en la que Deportivo Morón le ganó a Nueva Chicago por 1 a 0 en un clásico disputado como local en un colmado estadio Nuevo Francisco Urbano.

El mediocampista Santiago Coronel decretó la victoria a los 15 minutos del primer tiempo con un penal ejecutado con mucha clase: llegó hasta la pelota caminando y definió con displicencia al palo derecho de un arquero desairado en su impulso de ir hacia el palo opuesto.

Morón confirmó su levantada con la cuarta victoria consecutiva que se suma a las conseguidas ante Defensores de Belgrano (1-0), Estudiantes de Río Cuarto (2-0) y All Boys (2-0).

= Resumen =

- Zona A, 16ta. fecha -

. Hoy: Deportivo Morón 1 (Coronel -de penal-) -Nueva Chicago 0; Gimnasia (Mendoza) 2 (Marchiori y Castro -de penal-) - San Telmo 1 (Olivares -en contra-); Defensores de Belgrano 1 (Salto -de penal-) -Estudiantes (Río Cuarto) 0; Patronato 3 (Cobos -de penal-, Russo y Levato) - Temperley 1 (Cucchi) y Almirante Brown 3 (Rivero, Barrionuevo y Enrique) - All Boys 0.

. Mañana: Flandria-Agropecuario de Carlos Casares (15:30) y Alvarado (Mar del Plata)-Almagro (16:30).

. Lunes: Güemes (Santiago del Estero)-San Martín de Tucumán (19:00, TyC Sports) y San Martín (San Juan)-Brown de Puerto Madryn (21:30).

Libre: Defensores Unidos (Zárate).

. Posiciones: Agropecuario 26 puntos; Temperley 25; Almirante Brown 24; San Martín (SJ) y Defensores Unidos (Zárate) 23; Gimnasia (M) 21; San Martín (T), D. de Belgrano y Morón 20; Güemes (SdE) y Estudiantes (RC) 19; Patronato, Brown (PM), Chicago y Almagro 18; Defensores de Belgrano 17; Flandria 16; Alvarado 15; All Boys 14 y San Telmo 12.

- Zona B, 14ta. fecha -

. Viernes: Gimnasia (Jujuy) 1-Tristán Suárez 0.

. Hoy: Deportivo Madryn 2 (González y Pruzzo) - Deportivo Maipú de Mendoza 3 (Sambueza -de penal-, Veliez y González); Villa Dálmine 0 - Aldosivi de Mar del Plata 1 (Cervera), Atlético de Rafaela 1 (Delgadillo) - Independiente Rivadavia de Mendoza 3 (Rali y dos de Arce). Quilmes-Chacarita Juniors (TyC Sports), en curso.

. Mañana: Brown (Adrogué)-Mitre de Santiago del Estero (11:00) y Ferro Carril Oeste-Atlanta (16:35, TyC Sports).

. Lunes: Deportivo Riestra-Racing de Córdoba (15:30) y Estudiantes (BA)-Chaco For Ever (21:10, TyC Sports).

. Posiciones: Chacarita y Deportivo Maipú 27 puntos; Independiente Rivadavia 25; Rafaela 23; Quilmes 22; Gimnasia (J) 19; Atlanta, Aldosivi y D. Madryn 18; Brown (A), Racing (C), Riestra, Ferro y Mitre (SdE) 16; Estudiantes (BA) 15; Villa Dálmine 14; Tristán Suárez 13 y Chaco For Ever 10.

Con información de Télam