Defensores Unidos ganó y subió al quinto lugar de la Zona A en cierre de fecha del Nacional

Defensores Unidos de Zárate le ganó hoy a Defensores de Belgrano por 2 a 1, como visitante, en el estadio Juan Pascuale, y subió al quinto lugar de la Zona A de la Primera Nacional de fútbol, en el único encuentro que le puso fin a la vigesimoquinta fecha del certamen.

El delantero Javier Vázquez anotó (2m. PT y 13m. ST) anotó un doblete para el equipo zarateño, en tanto que el atacante Nicolás Benegas (12m. PT) lo había igualado para el conjunto del barrio porteño del Bajo Belgrano.

La victoria posicionó a Defensores Unidos en la quinta posición con 37 puntos y en zona de Reducido por el segundo ascenso, mientras que Defensores de Belgrano se mantuvo en el decimotercer lugar con 28 unidades.

En tanto que por la vigesimosegunda fecha de la Zona B, Aldosivi de Mar del Plata se impuso como visitante ante Mitre de Santiago del Estero por 2 a 0.

El atacante Claudio Riaño, a los cinco minutos, y el defensor Emanuel Iñíguez, a los 42, ambos en el primer tiempo, le dieron la ventaja al club marplatense.

Con el resultado, Aldosivi ascendió a la decimotercera ubicación con 25 puntos, en tanto que Mitre es octavo, con 32 unidades y sigue en zona del Reducido para aspirar al segundo ascenso.

Luego, cerrarán la jornada por la Zona B a partir de las 21.10, Atlanta ante Deportivo Maipú de Mendoza, encuentro que será transmitido por TyC Sports.

La fecha se desarrolla con la siguiente programación:

+ Zona A, 25ta. Fecha +

Viernes: Nueva Chicago 2 (Agustín Curruhinca, de penal, y Ezequiel Naya)-Almagro 0; San Martín de Tucumán 1 (Franco Meritello)-San Telmo 0; Güemes de Santiago del Estero 0-Alvarado de Mar del Plata 2 (Sebastián Ramírez, de penal, y Mauro Albertengo).

-- Sábado: Almirante Brown 2 (Diego García y Santiago Vera) - San Martín de San Juan 1 (Leonel Bontempo); Patronato de Paraná 1 (Alexander Sosa) - Gimnasia de Mendoza 0

-- Domingo: All Boys 2 (Franco Toloza y Gerónimo Tomasetti) - Agropecuario Argentino de Carlos Casares 0; Deportivo Morón 2 (Franco García y Diego Sosa) - Flandria 1 (Catriel Sánchez); Estudiantes de Río Cuarto 1 (Leonardo Flores) - Guillermo Brown de Puerto Madryn 0

-- Hoy: Defensores de Belgrano 1 (Nicolás Benegas) - Defensores Unidos de Zárate (dos de Jaqvier Vázquez)

Libre: Temperley

+ Zona B, 22da. Fecha +

-- Sábado: Tristán Suárez 0 - Independiente Rivadavia 3 (Braian Sánchez, Juan Manuel Elordi y Alex Arce); Chacarita Juniors 1 (Luciano Giménez) - Chaco For Ever 0; Gimnasia de Jujuy 1 (Nicolás Miracco) - Estudiantes de Buenos Aires 2 (Tomás Blanco y Lautaro Parisi); Quilmes 1 (Martín Giménez) -Brown de Adrogué 1 (Luis Jerez Silva)

-- Domingo: Deportivo Riestra 0 - Deportivo Madryn 0; Racing de Córdoba 0 - Villa Dálmine 0; Ferro 0-Atlético de Rafaela 1 (Ignacio Lago)

--Hoy: Mitre de Santiago del Estero 0 - Aldosivi 2 (Claudio Riaño y Emanuel Iñíguez), luego a partir de las 21:10 (TyC), Atlanta-Deportivo Maipú de Mendoza

+ Posiciones +

. Zona A: Almirante Brown 41 puntos; Agropecuario 39; Deportivo Morón 38; San Martín (T) y San Martín (SJ) 37; Nueva Chicago 36; Gimnasia (M) 35; Defensores Unidos 34, Temperley y Estudiantes (RC) 33; Patronato 31; Alvarado 30; Defensores de Belgrano y All Boys 28; Güemes (SE) 26, Almagro 25; Brown (PM) 24, Flandria 23 y San Telmo 22.

. Zona B: Independiente Rivadavia 46; Chacarita y Deportivo Maipú 42; Quilmes 38; Atlético Rafaela 34; Ferro 33; Brown (A) y Mitre (SE) 32; Riestra 31; Deportivo Madryn 30; Atlanta 28; Estudiantes (BA) 26; Gimnasia (J) 25; Aldosivi 22; Racing (C) 21; Chaco For Ever 19; Tristán Suárez 17 y Villa Dálmine 16.

Los primeros equipos de cada zona jugarán un partido final entre sí, para determinar el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. Del segundo lugar al octavo, clasifican al Reducido por el segundo ascenso.

El último de cada zona desciende y los penúltimos jugarán entre sí, para definir el tercer descenso.

Con información de Télam