Belgrano de Córdoba gana en Tandil y también es líder tras la segunda fecha

Belgrano de Córdoba (6 puntos) venció hoy a Santamarina de Tandil (0) por 1-0, resultado que le permitió subirse al tren de punta del torneo de la Primera Nacional de fútbol, al completarse la segunda fecha.

En el estadio Municipal General San Martín, el conjunto 'celeste' se llevó la victoria con una anotación de su goleador, Pablo Vegetti (Pt. 21m.).

De esta manera, el elenco de Barrio Alberdi llegó a la cima que también ostentan Brown de Puerto Madryn, Almagro y All Boys, todos ganadores en las primeras dos jornadas del certamen.

A segundo turno, en tanto, Deportivo Maipú de Mendoza (4) diseñó una muy buena victoria como visitante sobre Ferro (3), en Caballito, también por 1-0.

El conjunto 'cruzado', dirigido por Juan Manuel Sara, obtuvo el éxito a través de un cabezazo de Facundo Castelli (St. 8m.).

El equipo de Caballito, que había vencido en el estreno a Nueva Chicago (1-0) en Mataderos, terminó el partido con diez jugadores, por la tarjeta roja que le mostraron al mediocampista Claudio Mosca (St. 43m.).

Los demás marcadores de la fecha fueron los siguientes: Agropecuario de Carlos Casares 0-Estudiantes de Río Cuarto 1; Instituto de Córdoba 0-Alvarado de Mar del Plata 0; Defensores de Belgrano 0-Temperley 2; Atlanta 3-Guemes de Santiago del Estero 1; Chacarita 0-Gimnasia de Jujuy 0; San Martín de San Juan 0-All Boys 1; Tristán Suárez 1-Deportivo Madryn 1; Sacachispas 0-Almagro 1; San Martín de Tucumán 0-Deportivo Morón 0; Chaco For Ever 1-Gimnasia de Mendoza 0; Mitre de Santiago del Estero 0-Nueva Chicago 0

Estudiantes de Buenos Aires 0-Deportivo Riestra 0; Brown de Puerto Madryn 3-Almirante Brown 1; Brown de Adrogué 3-Flandria 0; Independiente Rivadavia Mendoza 1-Quilmes 0; Atlético de Rafaela 1-Villa Dálmine 1. Tuvo fecha libre San Telmo

Posiciones: Brown (PM), Almagro, All Boys y Belgrano 6 puntos; Brown (A), Dep. Riestra, Chaco For Ever, Dep. Madryn, Dep. Maipú, Estudiantes (RC), Independiente Rivadavia y San Martín (T) 4

Atlanta, Temperley, Almirante Brown, Ferro y San Martín (SJ) 3; Gimnasia (J), Alvarado, Estudiantes (BA), Instituto, Tristán Suárez y Deportivo Morón 2; San Telmo, V. Dálmine, Atlético de Rafaela, Mitre (SE), Sacachispas, Nueva Chicago, Chacarita, Guemes, Defensores de Belgrano y Flandria 1; Quilmes, Agropecuario, Gimnasia (Mendoza) y Santamarina 0.

Con información de Télam