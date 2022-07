All Boys recibe mañana a Ferro con intención de alargar su racha positiva

All Boys, cuarto en las posiciones y con 14 partidos sin reveses, intentará alargar esa serie positiva cuando reciba a Ferro Carril Oeste, en uno de los dos encuentros a celebrarse mañana en la continuidad de la 24ta. jornada de la Primera Nacional de fútbol.

El partido se realizará en el estadio Islas Malvinas, en el barrio capitalino de Floresta, desde las 21.10, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Sebastián Zunino.

Mañana también jugarán, desde las 15:00, en el Estadio Guillermo Laza, en el barrio de Villa Soldati, Deportivo Riestra recibirá a Quilmes, con Jorge Broggi como referí.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La temporada ingresa en las últimas 14 jornadas y queda por resolver: el campeón, con Belgrano puntero y gran candidato al ascenso; el subcampeón, que ingresará en semifinales del Reducido; los 11 clasificados restantes, del 3er. al 13er. puesto; los 15 que ingresarán a la Copa Argentina 2023 y los dos últimos que descenderán.

All Boys, con Aníbal Biggeri como entrenador, está con 39 unidades, cuarto a 13 unidades de Belgrano, con una racha de 14 cotejos invicto (seis triunfos y ocho empates) y como local totaliza 11 sin derrotas (con seis victorias y cinco igualdades).

Ferro no puede levantar cabeza y hace cuatro compromisos que no gana. Está 21ro. con 27 unidades a cinco de la clasificación para el Reducido. En los últimas días sumó a los delanteros Brian Fernández, quien regresa tras un paso por Deportivo Madryn, y Daniel "Keko" Villalva, exRiver y que llega libre procedente de Guaraní de Paraguay.

En el historial en el ascenso todo es muy parejo, con 23 cotejos, nueve triunfos de Ferro, ocho de All Boys y seis empates. El último antecedente fue en 2017 con victoria del "Albo" de local 1-0 con gol de Maximilino Salas.

Riestra, 13ro. con 32 puntos recibirá a Quilmes, con 26. El local desde que llegó como DT Cristian Fabbiani no perdió en cuatro encuentros, en tanto que el "Cervecero" apenas obtuvo 4 unidades de las pasadas 24.

La fecha se completará de la siguiente manera:

+ Sábado: Atlanta-Tristán Suárez (14.10), Temperley-Deportivo Madryn y Flandria-Estudiantes de Río Cuarto (15), Gimnasia de Mendoza-Mitre y San Martín de San Juan-Agropecuario (15.30) y Estudiantes de Buenos Aires-San Martín de Tucumán (18.10).

+ Domingo: San Telmo-Sacachispas (15), Guillermo Brown-Chacarita (15.05), Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Alvarado (15.30), Chaco For Ever-Instituto y Atlético de Rafaela-Brown de Adrogué (16), Belgrano-Deportivo Maipú (17.10) y Almirante Brown-Almagro (17.40).

+ Lunes: Güemes-Independiente Rivadavia (18.05) y Santamarina-Defensores de Belgrano (21.30). Libre: Deportivo Morón.

- Posiciones: Belgrano 52 puntos; San Martín (T) 44; Instituto 41; All Boys 39; Brown (A) 38; Gimnasia (M) y Estudiantes (Río IV) 36; San Martín (SJ) y Almagro 35; Dep. Madryn 34; Independiente Rivadavia y Chaco For Ever 33; Dep. Riestra 32; Chacarita, Defensores de Belgrano, Estudiantes y Brown (PM) 31; Agropecuario 29; Guemes y Dep. Maipú (X) 28; Ferro 27; Quilmes y Gimnasia (J) 26; Mitre, Almirante Brown, Dep. Morón y Alvarado 25; Nueva Chicago 24; Temperley 23; San Telmo y Atlanta 22; Sacachispas 21; Tristán Suárez, Flandria y Atlético de Rafaela 20; Villa Dálmine 17; Santamarina 14.

(X) Se le descontaron tres puntos por incidentes de su parcialidad en el partido con Tristán Suárez.

Con información de Télam