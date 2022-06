San Martín de Tucumán sube al segundo lugar en la Primera Nacional

San Martín de Tucumán (36 puntos) escaló esta noche a la segunda posición del torneo de la Primera Nacional, al derrotar por 2-1 a Brown de Adrogué (34), en partido correspondiente a la 19na. Fecha.

En la Ciudadela, el equipo del DT Pablo De Muner obtuvo un valioso éxito, con las conquistas de Juan Imbert (Pt. 6m.) y Lucas Diarte (St. 9m.), con un soberbio remate desde fuera del área.

El descuento de la escuadra ‘tricolor’ fue obra de Mateo Acosta (St. 17m.), mediante un tiro penal.

De esta manera, San Martín, que acumuló su sexto encuentro sin derrotas (tres triunfos, tres igualdades), quedó a seis unidades del líder Belgrano de Córdoba (42), que en la tarde del domingo empató 1-1 como visitante de Deportivo Madryn (26).

El conjunto que orienta el DT Pablo Vicó perdió hoy luego de cuatro encuentros (tres triunfos, un empate).

Además, en el Bautista Gargantini, el local Independiente Rivadavia Mendoza (28) y San Martín de San Juan (26) empataron 0-0.

Mientras que en el estadio Ofelia Rosenzuaig, Agropecuario de Carlos Casares (25), que a mitad de semana propició el batacazo de eliminar a Racing Club (2-1) por Copa Argentina, igualó 1-1 con Brown de Puerto Madryn (28).

El elenco ‘sojero’ se puso en ventaja por intermedio de Néstor Moiraghi (St. 27m.), mientras que los chubutenses estamparon la paridad en tiempo de descuento con una anotación de Flavio Ciampichietti (St. 50m.)

Mañana, a partir de las 21.10, Ferro (22), que busca su quinto triunfo en hilera, recibirá a Atlanta (20), en Caballito. Televisará TyC Sports.

Los demás resultados de la fecha: Nueva Chicago 1-Gimnasia de Mendoza 1; Instituto de Córdoba 0-Atlético de Rafaela 0; Tristán Suárez 3-Chacarita 2; Quilmes 2-Chaco For Ever 0; Flandria 0-Gimnasia de Jujuy 0; Mitre de Santiago del Estero 2-Estudiantes BA 0; Dep. Madryn 1-Belgrano 1; Deportivo Morón 1-Villa Dálmine 0; Sacachispas 2-Santamarina de Tandil 1; Deportivo Maipú de Mendoza 2-San Telmo 0; Alvarado de Mar del Plata 2-Guemes de Santiago del Estero 1; Almagro 0-All Boys 0; Estudiantes de Río Cuarto 2-Dep. Riestra 0; Temperley 1-Almirante Brown 1

Posiciones: Belgrano 42 puntos; San Martín (T) 36; Brown (A) 34; All Boys e Instituto 31; Gimnasia (M) 30; Almagro 29; Independiente Rivadavia, Brown PM y Estudiantes Río Cuarto 28; Chacarita y Estudiantes 27; Deportivo Madryn y San Martín SJ 26; Agropecuario, Chaco For Ever, Dep. Maipú y Quilmes 25; Nueva Chicago y Alvarado 24; Defensores de Belgrano 23; Ferro y Dep. Riestra 22; Dep. Morón y Gimnasia J 21; Atlanta y Almirante Brown 20; Mitre, Sacachispas, Guemes, Flandria y Temperley 19; Atlético de Rafaela 17; San Telmo 16; Villa Dálmiine 15; Tristán Suárez 13; Santamarina 10.

Con información de Télam