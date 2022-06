Defensores de Belgrano supera a Chacarita por la Primera Nacional

Defensores de Belgrano (27 puntos) superó esta noche por 2-0 a Chacarita Juniors (28), resultado que le permitió ubicarse cerca del acceso a zona de Reducido en la Primera Nacional de fútbol.

En la jornada de cierre de la 21ra. Fecha, el equipo conducido por Pablo Frontini sacó provecho de la pelota parada para quedarse con la victoria.

Así, dos cabezazos del defensor Gonzalo Mottes (St. 9m. y 23m.) le otorgaron el triunfo al ‘Dragón’ de Núñez, que se ubica en la decimosexta colocación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El conjunto de San Martín, por su lado, acumula una racha adversa de seis encuentros sin triunfos (dos empates, cuatro derrotas) y retrocedió a la decimotercera posición, la última que entrega una plaza para el Reducido por el segundo ascenso a Primera.

El otro conjunto ganador del lunes resultó Güemes de Santiago del Estero (22), que batió como visitante en Mataderos a Nueva Chicago (24), por 2-0.

El equipo santiagueño, que conduce el técnico Walter Perazzo, sacó provecho del nerviosismo que invadió al ‘Verdinegro’ (que venía de perder el clásico con All Boys) y lo doblegó con los goles anotados por Nicolás Retamar (St. 20m.) y Gastón Comas (St. 35m.).

Además, en Caballito, en un encuentro emotivo pero a la vez cargado de incidencias, el local Ferro (26) y su visitante Chaco For Ever (27) empataron 0-0.

El árbitro Jorge Broggi mostró cuatro tarjetas rojas: Lautaro Torres, de Ferro, y Matías Romero, de Chaco For Ever, fueron expulsados por tumulto al finalizar la primera etapa.

En el segundo período, el conjunto chaqueño, conducido por el técnico Daniel Cravero, quedó en inferioridad numérica por las expulsiones de Gonzalo Alarcón (St. 47m.) y Alvaro Cuello (St. 55m.).

En Villa Soldati, en tanto, Sacachispas (21) y Atlanta (21), que mostró el estreno de Mauricio Giganti como DT, igualaron sin goles. En el elenco de Villa Crespo fue expulsado el defensor Martín García (Pt. 42m.).

Los resultados de la 21ra. Fecha fueron los siguientes: Instituto de Córdoba 1-Estudiantes de Buenos Aires 0; Quilmes 0-Gimnasia de Mendoza 0; Deportivo Morón 1-Gimnasia de Jujuy 1; Alvarado de Mar del Plata 0-Belgrano de Córdoba 1; Temperley 2-Flandria 0; Almagro 0-Deportivo Riestra 1

Deportivo Maipú de Mendoza 1-All Boys 1; Deportivo Madryn 2-Almirante Brown 0; Agropecuario de Carlos Casares 1-Santamarina de Tandil 2; Mitre de Santiago del Estero 0-San Martín de San Juan 1

Estudiantes de Río Cuarto 4-Villa Dálmine 1; Independiente Rivadavia Mendoza 4-San Telmo 0; Tristán Suárez 4-Atlético de Rafaela 0; San Martín de Tucumán 1-Brown de Puerto Madryn 0; Sacachispas 0-Atlanta 0; Ferro 0-Chaco For Ever 0; Nueva Chicago 0-Güemes 2; Defensores de Belgrano 2-Chacarita 0. Libre Brown de Adrogué

Posiciones: Belgrano 46 puntos; San Martín (T) 40; Instituto 37; All Boys y Brown (A) 35; Gimnasia (M), Independiente Rivadavia, San Martín (SJ), Estudiantes (RC) y Almagro 32; Brown (PM) 31; Dep. Madryn 30; Deportivo Riestra, Chacarita y Estudiantes Bs. As. 28; Defensores, Chaco For Ever y Dep. Maipú 27; Agropecuario, Quilmes y Ferro 26; Gimnasia (J) 25; Nueva Chicago y Alvarado 24; Dep. Morón 23; Mitre, Güemes y Temperley 22; Almirante Brown, Sacachispas y Atlanta 21; Flandria y San Telmo 19; Atlético de Rafaela 18; Tristán Suárez y Villa Dálmine 16; Santamarina 13.

Con información de Télam