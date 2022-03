Almirante Brown se anota el triunfo ante San Martín de San Juan y es provisorio líder

(actualiza con resultados)

Almirante Brown derrotó esta noche a San Martín de San Juan por 1-0, resultado que le sirvió para pasar a comandar las posiciones del torneo de la Primera Nacional de fútbol, al comenzar la séptima fecha.

En el estadio Fragata Sarmiento de Isidro Casanova, el equipo local se impuso con una solitaria anotación de su goleador, Ignacio Colombini, a los 19 minutos de la primera etapa.

Con este éxito, el equipo dirigido por Fabián Nardozza llegó a las 14 unidades en la clasificación y manda desde la cima, con uno de ventaja sobre San Martín de Tucumán, Belgrano de Córdoba, Brown de Puerto Madryn e Instituto de Córdoba, que hoy venció como visitante a Independiente Rivadavia Mendoza, por 2-1.

En tanto, San Martín de San Juan (7) perdió el invicto en el ciclo del técnico interino Raúl Antuña.

Instituto (13), bajo la conducción del entrenador Lucas Bovaglio, prosigue invicto, al ganarle como visitante a Independiente Rivadavia, en el estadio Bautista Gargantini.

Matías Quiroga, a los 6m PT, puso en ventaja a la "Lepra", pero Santiago Rodríguez (24m PT) y Leandro Finochietto en contra (26m ST, en un tiro libre de Patricio Cucchi la pelota dio en el palo y rebotó en la espalda del arquero) dieron vuelta el resultado en favor de la 'Gloria'.

Antes, en el encuentro que abrió la jornada, Estudiantes de Buenos Aires alcanzó su segunda victoria consecutiva, al vencer de visitante a Flandria por 2 a 1. Julián Marchio en contra y Facundo Pereyra anotaron para los de Caseros, mientras el propio Marchio había logrado el empate para el conjunto de Jáuregui.

En el último encuentro del martes, Chacarita Juniors (8) acumuló su segundo tropiezo consecutivo en el ciclo de Pablo Centrone como DT, al ser doblegado por Estudiantes de Río Cuarto (9), por 2-0.

En el estadio Antonio Candini, el elenco local se adelantó en la pizarra con un remate potente de Federico Martínez (Pt. 9m.) y liquidó la historia en tiempo de descuento con una aparición de Luis Silba (St. 47m.).

- Resumen de la séptima fecha -

Hoy:

Flandria 1 - Estudiantes (BA) 2, Independiente Rivadavia de Mendoza 1 - Instituto 2; Almirante Brown 1-San Martín de San Juan 0; Estudiantes de Río Cuarto 2-Chacarita Juniors 0.

Mañana:

Almagro-Defensores de Belgrano (15.05), Villa Dálmine-Chaco For Ever (15.30), Deportivo Maipú-Tristán Suárez (16), Alvarado-Brown de Adrogué (16), Deportivo Madryn-Brown de Puerto Madryn (16), Riestra-Gimnasia de Mendoza (16), Nueva Chicago-San Martín de Tucumán (17.05), Ferro Carril Oeste-Sacachispas (20).

Deportivo Morón-Atlético Rafaela (20), Temperley-Santamarina de Tandil (20), Quilmes-Agropecuario (20.35), Belgrano de Córdoba-San Telmo (21.15), Gimnasia de Jujuy-Atlanta (21.30), Güemes de Santiago del Estero-All Boys (21.30). Libre: Mitre (SdE).

Posiciones: Almirante Brown 14 puntos; San Martín de Tucumán, Belgrano, Brown (PM) e Instituto 13; Brown de Adrogué y Deportivo Riestra 12; Deportivo Madryn 11; Chaco For Ever y Almagro 10; All Boys, Deportivo Maipú, Estudiantes (BA) y Estudiantes (RC) 9; Quilmes, Defensores de Belgrano, Nueva Chicago, Gimnasia (J), Independiente Rivadavia y Chacarita 8; Alvarado de Mar del Plata, Sacachispas, Atlético de Rafaela y San Martín (SJ) 7; Atlanta y San Telmo 6; Gimnasia (Mendoza), Ferro, Santamarina, Agropecuario y Flandria 5; Tristán Suárez, Temperley, Deportivo Morón y Guemes 4; Villa Dálmine 3, MItre (Sgo. del Estero) 2.

Con información de Télam