Morata: "Tuvimos un pequeño bache, pero España tiene una oportunidad increíble"

El delantero del seleccionado español, Álvaro Morata estimó como "un pequeño bache" el traspié frente a su par de Japón por 2 a 1, el último jueves, por la última fecha del Grupo E de la Copa del Mundo, pero con el pase a octavos de final avizora que el equipo "tiene una oportunidad increíble" para llegar lejos en el torneo.

"Tuvimos un pequeño bache en el traspié con Japón, pese a eso creo que España tiene una oportunidad increíble para llegar lejos", señaló el atacante en declaraciones para un video publicado hoy por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El ariete del Atlético de Madrid es uno de los goleadores del certamen ecuménico, con tres conversiones (a los que se sumó hoy el astro argentino Lionel Messi con su marca ante Australia), con sendas conquistas ante Costa Rica, Alemania y el seleccionado nipón. Con ello, el delantero convirtió 30 goles en 60 partidos como internacional.

"Es muy bonito verme en la lista de los máximos goleadores de la Selección de mi país. Les agradezco que se preocupen por mí", resaltó en el mismo video oficial.

Además, el atacante confesó que recibió mensajes de otros valores ilustres de distintas épocas del seleccionado ibérico. "Fernando Llorente, que me está animando siempre. Joan Capdevila me viene diciendo desde hace un año que iba a estar en el Mundial. Cada vez que tengo un momento bonito me acuerdo también de ello", añadió.

Por último, sobre la continuidad del equipo del DT Luis Enrique en Qatar, el goleador dijo: "Se deben solucionar algunas cosas que pasaron en el último partido lo antes posible. Somos conscientes de la oportunidad y de lo que conlleva pasar de ronda. Esperamos llegar lo más lejos posible porque tenemos un gran equipo, por cómo jugamos y por el grupo de personas que lo conforman", enfatizo Morata.

El próximo compromiso de España será con Marruecos, este martes a las 12.00 de Argentina, por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Con información de Télam