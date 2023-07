Argentina lo remontó, igualó ante Sudáfrica y mantiene las chances en el Mundial Femenino

(Por Marina Butrón, enviada especial).- Argentina remontó una desventaja de dos goles, logró igualar ante Sudáfrica 2 a 2 en su segunda presentación por el Grupo G del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 y mantiene las chances de clasificarse para los octavos de final del certamen, en un partido que se llevó a cabo en el estadio Forsyth Barr en la ciudad neozelandesa de Dunedin.

Los tantos de Argentina fueron marcados por Sophie Braun (29m. ST) y Romina (Núñez (34m. ST); mientras que las sudafricanas habían sacado dos goles de ventaja por las anotaciones de Linda Motlhalo (30m. PT) y Thembi Kgatlana (20m. ST).

Argentina, con el ingreso de la cordobesa Paulina Gramaglia por Romina Núñez desde el inicio, salió a buscar el arco rival de entrada con un equipo sudafricano replegado y atento para darles la pelota a sus delanteras rápidas, en especial Hildah Magaia (que le había hecho un gol a Suecia) y Thembi Kgatlana.

Los hinchas argentinos que coparon las tribunas del Forsyth Barr Stadium, también conocido como “El Invernadero” por su singular estructura de vidrio en el techo y a los costados del campo, no dejaron de alentar.

Gramaglia, que también impuso velocidad por la banda derecha, tuvo una de las primeras claras frente al arco pero la cortó bien Bongeka Gamede.

Mayorga cerró bien un intento de Thembi Kgatlana frente a Vanina Correa, pero a los 30 minutos llegó el primer gol del partido y fue de la sudafricana Linda Motlhalo tras el chequeo del VAR por lo que parecía off side. Mayorga habilitó a Magaia, que la llevó a toda velocidad para servírsela en bandeja a Mothalo.

"Vamos las pibas, la puta que lo parió", bajaba el aliento desde las tribunas. "Oh oh hay que alentar a la Selección". En una buena jugada colectiva, Gramaglia terminó tirando el centro que dio en el palo pero no pudo pescar ninguna de sus compañeras.

Argentina intentó y tuvo más la pelota en la primera mitad, pero las campeonas de África impusieron su velocidad en el contraataque y complicaron a la defensa. Mayorga tuvo que cortar y fue amonestada, por lo que se perderá el partido ante Suecia por acumulación de dos amarillas.

Sobre el final del primer tiempo, Kgatlana estuvo muy cerca de poner el 2-0 al ganarla entre dos defensoras argentinas y rematar apenas por arriba del arco de Correa. Y también Motlhalo probó desde afuera del área y su tiro pasó muy cerca.

Portanova dispuso dos cambios para el segundo tiempo, sacó a Falfán y Benítez y entraron Julieta Cruz de lateral derecha (para que Sophie Braun pasara al mediocampo) y Romina Núñez.

Una pérdida de pelota casi deriva en el 2-0 cuando Seoposenwe hizo una gran corrida por la derecha y asistió a Kgatlana, que no pudo empujarla.

En este estadio de Dunedin, donde alguna vez tocaron Elton John, Kendrik Lamar y Ed Sheeran, ahora la toca Estefanía Banini y Argentina trata de levantar el 0-1.

"El que no grita Argentina, para qué carajo vino", "para ser campeón, hoy hay que ganar", "Muchachos" y "ya lo ve, el que no salta es un inglés" sigue sonando en las tribunas del Dunedin Stadium.

Las argentinas tienen algunas chances, pero las Banyana Banyana generan peligro constantemente cuando salen de contra.

Yamila Rodríguez reemplazó a Gramaglia a los 13 minutos del segundo tiempo y los hinchas corearon su nombre en el estadio, un mimo para la delantera que tiene tatuado a Cristiano Ronaldo y recibió mucho odio por las redes sociales en los últimos días.

Argentina intentó con poca puntería y las sudafricanas volvieron a pegar. Cometti perdió la pelota en el área con Seoposenwe y Kgatlana la mandó a la red.

Como después del primer gol, la hinchada gritó más fuerte "Vamos las pibas" tras el segundo. "No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más".

La pelota no quiso entrar en el arco de Swart, con algunos tiros de Bonsegundo y cuando Lonigro remató y una sudafricana la sacó en la línea. Después llegó el golazo de Sophie Braun, la nacida en Estados Unidos de mamá argentina, desde afuera del área para el descuento.

Y la gente estaba como loca, y seguía cantando y empujando. Y Romina Núñez, de cabeza, puso el 2-2 que hace delirar a las tribunas del Forsyth Barr.

Lonigro por la izquierda, Yamila Rodríguez por la derecha, Bonsegundo buscó por ambos frentes, todas fueron para adelante y Cometti se trasformó en una fiera en la defensa. Adicioron 5 minutos en los que Argentina mereció más y las sudafricanas terminaron pidiendo la hora.

El equipo de Portanova tendrá su tercer y último partido de la fase de grupos el 2 de agosto, a las 4 hora argentina, ante Suecia.

Síntesis del partido:

Argentina: Vanina Correa; Sophia Braun, Miriam Mayorga, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Daiana Falfan y Lorena Benítez; Paulina Gramaglia, Estefanía Banini, Florencia Bonsegundo; Mariana Larroquette. DT: Germán Portanova.

Sudáfrica: Kaylin Swart; Lebohang Ramalepe, Bambanani Mbane, Bongeka Gamede y Noxolo Cesane; Jermaine Seoposenwe, Refiloe Jane, Karabo Dhlamini y Hildah Magaia; Linda Motlhalo y Thembi Kgatlana. DT: Desiree Ellis.

Goles: PT 30m. Motlhalo (S), ST 20m. Kgatlana (S), 29m. Sophie Braun (A) y 34m. Romina Núñez (A).

Cambios: 25m. Kholosa Biyana por Jane (S). ST Julieta Cruz por Falfán y Romina Núñez por Benítez (A), 11m Tisesto Makhubela. 13m. Yamila Rodríguez por Gramaglia (A), 20m. Erica Lonigro por Larroquette (A),37m. or

Melinda Kgadiete por Thembi Kgatlana y Nomvula Kgoale por Linda Mothalo (S)

Amonestadas: En Sudáfrica, Biyana y Makhubela. En Argentina, Mayorga (se pierde el próximo partido)

Árbitra: Anna-Marie Keighley (Nueva Zelanda).

Cancha: Estadio Forsyth Barr (Dunedin).

Con información de Télam