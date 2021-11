Hernán Cristante dejó de ser el DT de Toluca de México

El entrenador argentino Hérnan Cristante dejó de ser el director técnico del Toluca de México, que fue eliminado en la primera fase de los play-offs del torneo Apertura mexicano por Pumas UNAM, anunció el club en forma oficial.

Cristante, exarquero de Gimnasia y Esgrima La Plata y de fugaz paso por el seleccionado argentino, dejó el cargo a un año de regresar a Toluca para desarrollar su segunda etapa en la institución como director técnico.

"Queremos agradecer a Hernán y a su cuerpo técnico el compromiso y profesionalismo que mostraron en todo momento. Fuimos testigos de los sentimientos profundos que guardan con la institución y valoramos la lealtad hacia el escudo y los colores de la misma", comunicó Toluca en su cuenta oficial.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El argentino no logró que el equipo alcanzara un rendimiento ideal, lo que llevó a ser eliminados en cuartos de final en el Guardianes 2021 y en los play-offs del actual Apertura 2021, motivo que llevó a la directiva a analizar su continuidad y a la postre determinar su salida.

En Toluca juegan tres argentinos: Miguel Barbieri (ex Defensores de Belgrano, Racing y Rosario Central), Rubens Sambueza (ex River) y Alexis Canelo (ex Almirante Brown y Quilmes).

Con información de Télam