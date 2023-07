Cruz Azul, primer rival de Messi, en conflicto

(Por Sebastián Saijo, especial).-

Cruz Azul, rival mexicano este viernes del Inter Miami de Lionel Messi, llegará en situación de conflicto, a partir de un altercado que mantuvo el técnico, Ricardo "Tuca" Ferretti, con periodistas locales por supuestas declaraciones de futbolistas, filtradas a la prensa.

"Si van a hablar de mí, hablen con seguridad. Una cosa es que me critiquen cómo dirijo y cómo juegan mis equipos, pero difamarme no lo acepto. Es mentira lo que dicen y no lo pueden comprobar", disparó Ferretti en conferencia de prensa.

Luego de tres fechas en el torneo Apertura de la Liga Mexicana (MX), el conjunto "cementero" no reúne puntos y cosechó tres derrotas en igual cantidad de presentaciones: 0-2 con Atlas, 0-2 con Toluca y 1-2 con Juarez, el viernes pasado.

Un periodista de la cadena televisiva TUDN mencionó una supuesta “ausencia” del entrenador brasileño, nacionalizado mexicano, a las prácticas del equipo durante la última semana.

"Si ustedes pueden comprobarlo, yo me quedo con la boca callada. Yo no soy chismoso", avisó el ex seleccionador mexicano en tres ocasiones.

"Como hombre me tengo que hacer respetar y no permito lo que andan diciendo. Sos un mentiroso y me estás difamando. En otros países lo que ustedes hacen es motivo de una demanda", apuntó contra un representante de un medio gráfico.

Bajo este "calvario" futbolístico, el equipo de la capital mexicana se medirá con Inter Miami, este viernes a las 21.00 en Fort Lauderdale, en lo que será el comienzo de la denominada Leagues Cup.

Con información de Télam