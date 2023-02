Alaba aclaró que no votó a Messi en los premios The Best tras enojo de hinchas de Real Madrid

28 de febrero, 2023 | 11.53

David Alaba, defensor austríaco del Real Madrid, aclaró hoy que no votó a Lionel Messi en los premios The Best porque el sufragio es "colectivo" de su seleccionado y que para él es "mejor" su compañero Karim Benzema. "En cuanto al Premio FIFA The Best: La Selección de Austria vota por este premio como equipo, no yo solo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide", expresó Alaba en Twitter. La publicación del defensor se debió a que los hinchas de Real Madrid iniciaron una campaña en redes sociales para pedir su salida del club, debido a que en la terna estuvo Benzema, campeón y figura del equipo español en la Champions League de Europa, y en LaLiga de España. "Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones. He dicho muchas veces que para mí es el mejor delantero del mundo, y sigue siendo así. Sin duda", afirmó Alaba. En apenas seis horas del posteo, más de 7 millones lo leyeron y recibió 90.000 "me gusta". En relación a la votación como mejor futbolista de 2022, Karim Benzema quedó tercero -con 34 votos- detrás de su compatriota Kylian Mbappé y del ganador, Lionel Messi. Con información de Télam