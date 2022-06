Estudiantes viajará a Brasil con las bajas de Pellegrini y Piatti

El entrenador de Estudiantes, Ricardo Zielinski, confirmó hoy que Matías Pellegrini será una de las bajas para jugar ante Fortaleza y tampoco podrá contar con uno de los refuerzos, Pablo Piatti, quien se está recuperando de una operación de meniscos que se le realizó la pasada semana.

El DT del "Pincha" indicó además que una de las dudas es el ingreso de Franco Zapiola o Benjamín Rollheiser, como mediocampista por izquierda. Pellegrini, por su parte, regresará mañana a los Estados Unidos.

El plantel de Estudiantes viajará mañana por la tarde a Brasil para jugar el jueves la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fortaleza.

Sobre el rival, Zielinski señaló que “nunca son fáciles los equipos brasileños. En el torneo local no están bien pero han realizado hasta ahora una buena copa. Confío en que hagamos un buen partido y que estemos en un buen nivel”.

“No es el mejor momento ni el inicio que queríamos tener (en la Liga Profesional) pero considero que a pesar de las derrotas con Independiente y Newell’s no hicimos malos partidos. Es más, creo que el primer tiempo con Aldosivi fue de lo más flojo en nuestro ciclo. Newell’s en el primer tiempo no nos llegó y no nos cobraron un penal, pero fueron certeros las pocas veces que llegaron y se defendieron muy bien con nueve hombres”, analizó el técnico.

Sobre los refuerzos, dijo que “son jugadores que nos darán variantes. Heredia, cuando lo llevamos a Atlético Tucumán, nos rindió muy bien. Nos puede brindar alternativas en dos o tres puestos y es uno de los que mejor se podía adaptar a lo que hacía Gustavo (Del Prete)”.

“A (Eros) Mancuso no lo anotamos para la Copa, porque todavía no está libre y administrativamente no se podía. Piatti se viene recuperando bien pero no estará para este partido y no viajará para seguir trabajando en su evolución”, añadió el entrenador.

En cuanto al reemplazante de Pellegrini, remarcó que “Zapiola es un chico que vamos llevando despacio, cuando entra es importante en los minutos que juega, y nos da cosas que al equipo le sirven. También está Rollheiser, que puede jugar en esa posición y no vamos a traer a nadie más en ese puesto”.

El plantel del "León" se entrenará mañana por la mañana y por la tarde emprenderá el viaje a Brasil, donde el miércoles desarrollará el último entrenamiento previo al partido del jueves, que comenzará a las 21.30.

Con información de Télam