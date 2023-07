El argentino Pérez marcó en la Premier League de Rusia

El argentino Matías Pérez marcó hoy el tanto del empate 1-1 de su equipo, FC Orenburg, como visitante del Rubin Kazan, en un partido por la segunda fecha de la Premier League del fútbol de Rusia.

El defensor, de 24 años, estableció la igualdad definitiva a los 36 minutos de la segunda etapa.

El exjugador de Lanús anotó, de este modo, su primer tanto en la entidad rusa (a la que se unió a mediados de 2022), al cabo de doce presentaciones.

FC Orenburg contó -además de Pérez- con las presencias de los también argentinos Lucas Vera (mediocampista, ex Huracán), Gabriel Florentín (mediocampista, ex Argentinos Juniors) y Brian Mansilla (extremo, ex Platense). Y en el banco de suplentes estuvo Tomás Muro (mediocampista, ex Gimnasia La Plata).

En uno de los adelantos jugados el sábado, Krylya Sovetov, con un tanto de penal de Benjamín Garré (ex Racing Club y Huracán), igualó 3-3 con Dínamo Moscú.

Otros resultados: Ural 0-Nizhny Novgorod 0; Rostov 1-Zenit San Petersburgo 1.

Con información de Télam