"Superamos a Central Cordoba, pero al fútbol se gana con goles", asume Bovaglio

Lucas Bovaglio, entrenador de Instituto, aseguró esta noche que, a pesar de la derrota, "superamos a Central Córdoba pero en el fútbol se gana con goles y hoy la pelota no pudo entrar”.

En conferencia de prensa, Bovaglio reconoció que “el balance no es positivo" porque el equipo no pudo conseguir el resultado deseado. “Instituto hoy no mereció perder. El equipo está vivo, tiene respuestas. Los resultados, con trabajo, van a empezar a aparecer".

"Hoy encontramos más espacios que contra Banfield (1-1). Creamos más situaciones de gol que en ese partido. El equipo intentó pero (la pelota) no quiso entrar. Tenemos cosas por corregir. Hay rendimientos individuales que deben mejorar", reconoció.

"Cuando se pierde, se aprende y lo que pasó hoy nos deja una enseñanza. El equipo compite bien, no lo hace mal. Hay que seguir trabajando y no perder la calma", finalizó tras sufrir la quinta caída en el torneo.

Con información de Télam