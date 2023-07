Newell's y Atlético Tucumán diseñan un entretenido empate

Newell's empató sin goles con Atlético Tucumán, en un entretenido encuentro jugado esta noche en el estadio Coloso Bielsa, del Parque Independencia de Rosario, por la 25ta. fecha de la Liga Profesional.

El delantero paraguayo Jorge Recalde convirtió un gol de cabeza a los 13 minutos del complemento, pero el tanto fue anulado a instancias del VAR por una posición adelantada de Jeremías Pérez Tica en el comienzo de la jugada.

Los dos conjuntos protagonizaron en el estadio Marcelo Bielsa un atractivo primer tiempo, con juego prolijo por abajo, vocación ofensiva y llegadas.

Atlético avisó a los 4 minutos cuando Coronel la peleó por la derecha con Martino, Estigarribia se la llevó y metió un centro preciso que Adrián Sánchez cabeceó apenas alto.

Newell's, que tenía un 68 por ciento de posesión, recién llegó claro a los 21 minutos con un buen cambio de frente de Ortiz hacia Pérez Tica, quien mandó un centro que Portillo cabeceó abajo, pero a las manos de Marchiori.

La visita tuvo su segunda jugada de peligro a los 28 minutos cuando Pablo Pérez la perdió en el medio, Tesuri tocó hacia Coronel y el delantero le pegó un derechazo de primera, de emboquillada, y la pelota cayó en el techo del arco, con el arquero vencido.

Newellis respondió a los 29 minutos con un derechazo de Aguirre a las manos de Marchiori y a los 40 minutos con una jugada preparada de un centro atrás hacia Martino, quien mandó un centro pasado a Velázquez, quien entró solo pero la tiró alta.

El experimentado Pablo Pérez, cuándo no, se salvó de la amonestación a los 45 minutos por tirarle un rodillazo en la espalda a Joaquín Pereyra, en la mitad de la cancha.

Atlético Tucumán jugó mejor en el comienzo del complemento, cuando se adelantó en el campo, atacó y llegó con peligro, como a los 20 segundos cuando Orihuela alargó hacia Pereyra por la izquierda y su centro fue rematado de zurda a la carrera por Estigarribia, pero la pelota pegó en el costado externo de la red.

La visita llegó otra vez a los 8 minutos cuando Coronel quedó mano a mano con el arquero, pero Hoyos salvó con los pies.

Newell's convirtió a los 13 minutos en su primera llegada, pero el golazo de cabeza de Recalde fue invalidado a instancias del VAR por una posición adelantada de Pérez Tica, en el comienzo de la jugada.

El local se adueñó de la pelota y generó un par de llegadas claras, como un remate de Martino bien salvado por Marcelo Ortiz, a los 22 minutos, y sobre todo con un derechazo alto de Velázquez, quien la tiró afuera solo, en el área chica, tras un córner de Portillo desde la izquierda.

Atlético recién respondió a los 29 minutos con un zurdazo apenas alto de Joaquín Pereyra, en un partido en el que Newell's atacó hasta el final, pero no pudo definir

Síntesis

Newell's: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortiz y Ángelo Martino; Marcos Portillo, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Jeremías Pérez Tica, Jorge Recalde y Brian Aguirre. DT: Gabriel Heinze.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra y Adrián Sánchez; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Sergio Gómez-Favio Orsi.

Cambios en el segundo tiempo: 23m. Julián Contrera por Pérez Tica y Djorkaeff Reasco por Pablo Pérez (N); 24m. Ramiro Ruiz Rodríguez por Tesuri e Ignacio Maestro Puch por Coronel (AT); 25m. Bautista Kociubinski por Estigarribia (AT); 41m. Lisandro Montenegro por Sforza (N) y 42m. Braian Guille por Joaquín Pereyra (AT).

Amonestados: Coronel, Marcelo Ortiz y Joaquín Pereyra (AT) Aguirre, Mosquera, Pablo Pérez y Portillo (N).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Mauro Vigliano.

Estadio: Coloso Bielsa.

Con información de Télam