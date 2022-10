Atlético Tucumán fue el único invicto como local de la LPF pero el empate con Unión lo complicó

Atlético Tucumán registró otro empate 1 a 1 como local, en esta ocasión frente a Unión, de Santa Fe, por la 26ta. fecha de la Liga Profesional, que le complicó no solamente la pelea por el título, de la que quedó bastante alejado, sino también su chance de clasificarse para la Copa Sudamericana del año próximo, aunque le quedó el consuelo de haber sido el único invicto como local del certamen.

Los tucumanos dejaron pasar otra gran oportunidad de acceder a la cima del campeonato pero también de afirmarse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, algo que ahora deberán dirimir en la última jornada ante un rival directo por esta puja como Defensa y Justicia, que lo aventaja desde adentro por dos puntos y lo recibirá en Florencio Varela.

Pero el empate 1 a 1 como local de la semana pasada ante Rosario Central, igual al de hoy pero con el agravante de que si bien también empezó perdiendo, pudo ganarlo en el descuento pero a Ramiro Carrera el arquero Gaspar Servio le contuvo un tiro penal.

Con esos cuatro puntos hoy el conjunto tucumano estaría puntero, con dos unidades de ventaja sobre Boca Juniors y la chance concreta de pelear por el título, además de tener asegurada su clasificación a la Sudamericana.

Pero todo eso entra en el terreno de "si hubiera ocurrido", pero la realidad indica que si bien estuvo cerca de suceder, no lo hizo, y entonces los dirigidos por Lucas Pusineri tendrán que seguir sufriendo, injustamente si se quiere, hasta la última fecha, cuando después de marcar los tiempos del certamen durante buena parte del mismo, pueden tranquilamente ahora quedarse sin nada.

Y esto es hoy frustrante pero al comienzo del certamen hubiese tenido carácter de proeza, ya que la llegada de Pusineri a la dirección técnica tenía como objetivo de máxima salvarse del descenso, ya que estaba muy comprometido con los promedios.

Pero después todo fue tan bueno que las pretensiones crecieron y fueron directamente a lo máximo, con cierto favoritismo en algún momento hasta para llegar a su primer título en la máxima categoría del fútbol argentino.

Pero resulta que el equipo tuvo el bajón lógica de cada temporada justo en el tramo final, cuando más daño le provocaba, ya que de los últimos 11 encuentros solamente ganó tres, y aún así sigue cerca, con todo por ganar todavía, aunque mañana puede ser rebasado en el tercer puesto del campeonato si Huracán le gana como local a Platense.

Pero los del "Decano", que recibieron una ovación de la abigarrada multitud que copó, como en todo el campeonato, el José Fierro, donde nunca lo vieron perder en este campeonato (fue el único invicto como local), más allá de todo tuvieron una temporada histórica, memorable.

Todo lo contrario a lo ocurrido con Unión, que si bien hoy fue superior a su rival hasta convertir al arquero Carlos Lampe en figura, cerrará discretamente el campeonato como local el fin de semana ante Central Córdoba, de Santiago del Estero, en una despedida que seguramente distará mucho de la que recibió su adversario de hoy.

- Síntesis -

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Facundo Agüero, Claudio Corvalán y Lucas Esquivel; Imanol Machuca, Juan Portillo, Juan Nardoni y Daniel Juárez; Junior Marabel y Martín Cañete. DT: Gustavo Munúa.

Goles en el segundo tiempo: 2m. Corvalán (U) y 43m. Isa Luna (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Eugenio Isnaldo por Pereyra (AT) y Cristian Menéndez por Lotti (AT); 26m. Ignacio Maestro Puch por Tesuri (AT) y Kevin Zenón por Juárez (U), 35m. Kevin Isa Luna por Orihuela (AT), 39m. Brayan Castrillón por Machuca (U), 45m. Matías Gallegos por Marabel (U) y Mauro Luna Diale por Cañete (U):

Amonestados: Capasso, Tesuri, Acosta, Isnaldo e Isa Luna (AT). Nardoni, Corvalán y Vera (U).

Cancha: José Fierro (Atlético Tucumán).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Con información de Télam