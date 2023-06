Los Pumitas cayeron frente a Georgia en el Mundial de Sudáfrica

El seleccionado Sub 20 de rugby de la Argentina, Los Pumitas, perdió hoy con Georgia por 20-0 (PT 14-0) por el Grupo C, encuentro válido por la zona de clasificación de la 13ra edición del Mundial, de la categoría, que se realiza en Sudáfrica.

El encuentro, correspondiente al Grupo C, se disputó en el Danie Craven Stadium de Stellenbosch, dirigido por la árbitra femenina escocesa Hoolie Davidson, quien fue asistida por el francés Luc Ramos y el sudafricano Dylen November.

Por su parte, el local Sudáfrica perdió sorpresivamente frente a Italia por 34-26.

En consecuencia, en el Grupo C se registraron un triunfo y una derrota por equipo, Argentina, Sudáfrica e Italia suman 5 puntos cada uno, mientras que Georgia tiene 4, ya que no obtuvo bonus como sus rivales por no superar los dos tries en su triunfo de hoy.

El conjunto argentino, dirigido por el técnico Álvaro Galindo, se mantiene primero en el Grupo por diferencia de tantos a su favor.

En una deslucida actuación, Los Pumitas cayeron hoy categóricamente frente a un rival que dominó ampliamente. Y con un juego basado en el contacto físico, le alcanzo para perforar el ingoal argentino en dos ocasiones.

Georgia alcanzó un parcial favorable de 14-0 con los dos tries obtenidos por Luka Khorbaladze y Nika Babunashvili, ambos convertidos por Petre Khutsishvili y de haber sido más precisos, la diferencia hubiese sido mayor.

En la parte complementaria, Los Pumitas mostraron nuevamente falencias e impotencia para imponer su supremacía bajo una intensa lluvia, pero Georgia siguió como protagonista para sumar dos penales más convertidos por Khutsishvili.

--Síntesis:

Argentina: Francisco Palazzi, Tomás Bartiloni y Tomás Rapetti; Mateo Lorenzo y Efraín Elías; Eliseo Chiavassa (capitán), Aitor Bildosola y Benjamín Grondona; Agustín Moyano y Juan Bautista Baronio; Ignacio Lucero, Nicolás López González, Faustino Sánchez Valarolo, Ernesto Guidice y Mateo Soler. Entrenador: Álvaro Galindo

Georgia: Giorgi Mamaiashvili, Nika Babunashvili e Irakli Aptsiauri; Guram Ganiashvili y Giorgi Gergedava; Rati Zazadze, Lasha Tsikhistavi (capitán) y Nika Lomidze; Davit Khuroshvili y Petre Khutsishvili; Luka Khorbaladze, Giorgi Shvelidze, Tornike Kakhoidze, Shalva Aptsiauri y Luka Tsirekidze. Entrenador: Lado Kilasonia

Tantos en el primer tiempo: 18'try Khorbaladze convertido por Khutsishvili (G), y 35'try Babunashvili convertido por Khutsishvili (G). Resultado parcial: Los Pumitas 0 vs. Georgia 14.

Tantos en el segundo tiempo: 4' y 17' penales Khutsishvili (G).Resultado final: Argentina 0- Georgia 20.

Cambios en el primer tiempo: 22' Basa Khonelidze por Babunashvili (G).

Cambios en el segundo tiempo: 4' Renzo Zanella por Rapetti, Matías Medrano por Palazzi y Federico Rolotti por Lorenzo (A), 13'Alexander Jighauri por Khuroshvili (G); 14'Lasha Pkhakadze por Aptsiauri (G), 19' Valentino Minoyetti por Bartolini (A), 20' Valentino Dicapua por Baronio (A), 22' Felipe Bares por Grondona (A), 24' Tornike Ghaniashvili por Lomidze (G), 25' Felipe Mallía por López González y Nicolás Viola por Moyano (A); 26'Vazha Mikadze por (G) y 32' Nikolas Ragoev por Gergedava (G).

Amonestado en el segundo tiempo: 2'Soler (A).

Arbitro: Hoolie Davidson (Escocia)

Asistentes: Luc Ramos (Francia) y Dylen November (Sudáfrica).

Estadio: Danie Craven Stadium (Stellenbosch, Sudáfrica)

En la fecha inicial, Los Pumitas derrotaron a Italia por 43-15 y Sudáfrica a Georgia por 33-23.

Argentina finalizará su participación en la etapa clasificatoria el martes 4 de julio frente a Sudáfrica, desde las 14.00 en el Boland Stadium, en Wellington, mientras que Georgia e Italia se medirán en el Paarl Gymnasium Stadium, de Paar.

Los otros resultados de la segunda fecha fueron los siguientes:

--Zona A:. Francia 35- Nueva Zelanda 14 y Gales 41-Japón 19.

--Zona B: Irlanda 30- Australia 10. Fiji e Inglaterra jugarán más tarde.

Los tres primeros de cada zona y el mejor segundo serán los que accederán a las semifinales.

Con información de Télam