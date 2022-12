Scaloni: "No compro esa de que no sabemos ganar"

(Enviados especiales).- El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, se encargó hoy de poner a salvo la lealtad deportiva de su equipo y reaccionó contra las críticas por las peleas con los jugadores de Países Bajos al final del cruce de cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

"Para zanjar este tema: no compro esa de que no sabemos ganar. Hay que desterrar esta idea de que no sabemos ganar ni perder porque es algo completamente alejado de la realidad. Sabemos ganar y perder", aclaró el entrenador en la previa a la semifinal de mañana ante Croacia.

Scaloni puso como ejemplo "la imagen más linda de deportividad" que Lionel Messi y Neymar protagonizaron con una charla distendida en las escaleras del Maracaná de Río de Janeiro, minutos después de la final de la Copa América 2021 ganada con gol de Ángel Di María.

"Esa fue una demostración de saber ganar. Y cuando perdimos en este Mundial con Arabia Saudita nos fuimos calladitos del estadio y comenzamos a trabajar al día siguiente para revertir la situación", demostró.

El plantel argentino, en especial su capitán Lionel Messi, recibió críticas de un sector de la prensa nacional e internacional, en Europa y México principalmente, por los gestos y las discusiones con el cuerpo técnico y los jugadores de Países Bajos tras las clasificación por penales a la siguiente instancia.

"El partido se jugó como se tenía que jugar, esto es fútbol -simplificó el entrenador-. Hay momentos para defender, otros para atacar, las cosas se pueden poner difíciles, puede haber discusiones pero hay un árbitro para impartir justicia y todo queda ahí cuando se pita el final. Respetamos profundamente a Países Bajos como también al rival de mañana, Croacia".

Relacionado con ese tema, Scaloni no se sorprendió por la personalidad del capitán argentino, Lionel Messi, en quien se reconoce un nuevo perfil "maradoniano" por el amor propio demostrado con la Selección. "Siempre fue igual: es un ganador, tiene mucho orgullo y estamos felices de tenerlo", dijo.

Posteriormente, Scaloni dio vuelta la página y abordó el encuentro de semifinales ante el seleccionado balcánico: "Esperamos un partido muy difícil contra un equipo que se caracteriza justamente por ser realmente un equipo. Juegan como lo que son, un gran grupo, y estoy seguro que nos pondrán las cosas muy difíciles".

"Croacia tiene una manera de jugar y no la va a cambiar, es un país con una tradición futbolística enorme. Tiene un jugador como (Luka) Modric que es un placer verlo jugar, un ejemplo para muchos. Siempre digo que aquellos que quieren al fútbol siempre desean ver a esos jugadores dentro de la cancha", describió sobre el rival.

Sobre la propuesta de Argentina para enfrentar a los vigentes subcampeones del mundo, el director técnico insistió en que la Selección "tiene una manera de jugar bien marcada, que es la misma más allá del sistema y los nombres".

"Tenemos en cuenta cómo juega el rival, hablamos con nuestros jugadores sobre las sensaciones que deja para partido y trabajamos sobre los puntos fuerte y débiles de cada rival. Después, en el fútbol, las cosas pueden salir o no", explicó en cuanto a la preparación de la semifinal.

Scaloni aseguró que el plantel "está bien" en lo físico para afrontar el juego ante Croacia y emocionalmente acostumbrados a atravesar momentos de mucho estrés como supone el partido de esta martes en Lusail.

"Desde que perdimos en el debut con Arabia Saudita venimos jugando partidos importantes, así que las sensaciones para este compromiso no cambian. Es un juego trascendental e intentaremos dar lo mejor", aseguró.

"La ilusión de todos los argentinos con este equipo es evidente, esta Selección juega para ellos. Estamos eternamente agradecidos a todos los hinchas que hicieron un esfuerzo para venir hasta acá y también con aquellos que están viendo y sufriendo los partidos en el país", afirmó.

Finalmente, el entrenador buscó concentrarse en el partido de mañana, sin proyectar lo que significaría coronar el título por tercera vez en la historia en el último Mundial de Messi. "Vamos a disfrutarlo todavía que está jugando, eso es lo mejor que nos puede pasar. Queda mucho camino por recorrer", concluyó.

Argentina y Croacia se enfrentarán mañana martes en el Estadio Lusail desde las 16 con arbitraje del italiano Daniele Orsato por las semifinales del Mundial 2022.

Con información de Télam