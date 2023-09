"Leo siempre quiso triunfar", reconoció el primer representante de Messi

El primer representante de Lionel Messi, Fabián Soldini, reconoció hoy que el astro "siempre quiso triunfar" y destacó la contención del padre, Jorge, porque fue "fundamental" en los inicios del capitán de la Selección en las Inferiores de Barcelona cuando dio el salto desde Newell's Old Boys de Rosario.

"La familia de Leo se vuelve a los seis meses, y él se queda con el papá. Hay un gran trabajo de contención de Jorge en ese aspecto, muy grande y fue fundamental. Y también que Leo quería triunfar. Él siempre quiso lo máximo y quiere lo máximo porque, si no, no se entiende cómo sigue batiendo récords y récords. Él siempre quiere más", apuntó.

"Siempre pongo un ejemplo. En divisiones inferiores, el gimnasio era voluntario, si querías, ibas y, si no, no. En el gimnasio te daban una tarjeta para marcar y el que tenía asistencia perfecta era él. Él siempre sabía lo que quería", recordó Soldini en el sitio Jotdown de España.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Soldini comenzó a representar a Messi a los 13 años y el primer pedido que recibió por parte del padre fue que le paguen las vacunas para el crecimiento porque Newell's "lo había dejado de hacer" y que saque al delantero del país, en el inicio del 2000 previo al estallido socioeconómico de diciembre 2001.

De hecho, el empresario estuvo con Messi hasta el 2004 cuando Jorge le pidió que dejaran de "lado" al socio Martín Montero pero ahí le dijo que no porque tiene sus "valores".

Por otra parte, Soldini sostuvo que la Selección de España llamó a Messi "todo el tiempo" para nacionalizarlo y el rosarino se negó porque tenía la "ilusión" de jugar para la Argentina, que no lo había citado para la Sub-15 y la Sub-17.

A pesar de destacar la contención de Jorge Messi, el representante lo criticó por "las malas formas" en las que se manejó desde que cortó el vínculo y determinó ser él quien manejara los destinos del astro.

"Yo lo único que lamento es no poder disfrutar a Leo como lo tenía que haber disfrutado en toda su carrera, eso es lo que más me dolió. No me dolió la plata, porque entiendo cómo es este juego del fútbol. Porque no solo perdí a Messi, fueron otros jugadores que también perdimos", lamentó.

Con información de Télam