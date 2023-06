Riquelme anunció su partido de despedida con la presencia de Messi

El hoy vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme anunció que el capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi estará presente en su partido de despedida del fútbol que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de junio en la Bombonera.

"Vivo una película que es hermosa y ojalá no se termine nunca. Estoy muy feliz porque falta poco para poder entrar a la cancha más linda del mundo y ojalá sea un lindo día, porque esta es una película para mi"; confesó Riquelme en el inicio de la conferencia de prensa que ofreció esta noche en el salón auditorio de Boca Juniors.

"Desde el 10 de noviembre de 1996 en que debuté ante Unión hasta octubre de 2014, cuando que me fui de Boca después del partido con Lanús, que viví un sueño, y son muchos los "bosteros", no hay duda, pero cada día que pasa me tienen más cariño y yo siempre fui solamente un simple futbolista jue jugó a la pelota con esta camiseta", apuntó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tras bromear con que espera "no errarle a la pelota" cuando se lleve a cabo ese postergado encuentro que lo encontrará celebrando su retiro como futbolista con 45 años cumplidos el día anterior (el mismo 24 de junio en que Messi cumplirá 36), Riquelme confió que también estará viviendo un sueño con la presencia "del que muchos dicen es el mejor jugador de todos los tiempos".

"Tuve la suerte de jugar con Diego Maradona y con Messi, los mejores. Y Lionel me confirmó hace un rato que vendrá. Esperemos que la pase bien en la cancha más linda del mundo", remarcó.

"Y también va a estar Carlos Bianchi, que volvió de Francia y estará conmigo porque es más que un técnico, es un padre, y el culpable de que todos crean que ganar una Copa Libertadores parezca fácil", describió.

Después y ante la consulta de Télam, se emocionó al señalar que en su vida "ya estaba conforme con haber disfrutado del fútbol debutando en la primera de Argentinos Juniors. Ese era mi gran objetivo, pero resulta que después me pasaron un montón de cosas que ni siquiera había soñado".

"Porque el fútbol es mi vida, ya que siempre estuvo alrededor de una pelota, y por eso cuando me miro al espejo no entiendo como es que me tienen tanto cariño", reflexionó.

"No creo que mi hijo Agustín sea parte del partido, pero con él, mi mamá que seguramente también se emocionará, y el resto de la familia vamos a pasar juntos el día anterior, cuando cumpla 45 años", destacó.

Sobre los recuerdos que le quedaron de alguna jugada memorable en la cancha de Boca, reiteró que "el mejor gol fue a Cúcuta, de Colombia, en la semifinal de vuelta de la Libertadores 2007 de tiro libre".

En aquel encuentro jugado bajo una espesa niebla Boca ganó 3 a 0 y se clasificó a la final contra Gremio, de Brasil, para luego coronarse campeón con él como gran figura. "Pero los goles más lindos que se convirtieron en la Bombonera los hizo Martín Palermo", aclaró.

Justamente Palermo así como el técnico de aquel equipo, Miguel Ángel Russo difícilmente puedan estar el domingo 25, porque ese mismo día jugarán los equipos que dirigen: Platense y Rosario Central, respectivamente. El que sí estará presente será Guillermo Barros Schelotto.

Todavía no se puede confirmar la lista total de los que estarán presentes ni el horario del partido, porque todo será difundido por la empresa organizadora del evento, Torneos y Competencias, y no se sabe tampoco que canal lo televisará..

La idea es que jueguen ese día un equipo de Boca 2000 contra otro de la selección argentina 2006-2008.

El día anterior, cuando ambos, Riquelme y Messi cumplan años, "Lío" estará en su Rosario natal participando también del partido despedida del exvolante del seleccionado argentino y Newell's Old Boys, Maximiliano Rodríguez.

"En la campaña de 2015 en la que perdimos las elecciones con Daniel Angelici dijimos que Riquelme debía terminar su carrera en Boca y lo terminó haciendo en Argentinos Juniors. Por eso creo que esta no será su única despedida", anunció como copartícipe de la conferencia de prensa el presidente boquense, Jorge Amor Ameal.

El símbolo de Boca para este partido que aseguran histórico será un escudo en fondo azul con la frase "Un partido para toda la vida". Una vida llena de fútbol, como la de Román.

Con información de Télam