"Yo decido si juega o no Pavón", afirmó el entrenador Sebastián Battaglia

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, afirmó hoy que la decisión de la presencia o no del delantero Cristian Pavón en el equipo pasa por él y no por el Consejo del Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme, en la previa al debut del domingo contra Colón, por la Copa de la Liga Profesional.

"Pavón está en el grupo y solamente yo determino si juega o no. Ojalá pueda resolver su futuro", apuntó el director técnico en la conferencia de prensa realizada este mediodía en el predio que el club de la Ribera tiene en Ezeiza.

El atacante cordobés cuenta con una oferta para sumarse a Atlético Mineiro de Brasil en junio y lleva varios meses de conflicto con Boca, por lo que quedó relegado en la consideración de Battaglia.

De hecho, la salida del delantero sería en condición de libre y a Boca no le quedaría dinero aunque existe la posibilidad de concretar un acuerdo inmediato, que le abriría al "Xeneize" la chance de una nueva incorporación al plantel actual.

Pavón no estará entre los concentrados para el encuentro del domingo, a las 21.30, contra Colón de Santa Fe en La Bombonera.

"No estamos retirados del mercado de pases. Vamos a esperar hasta el final, por si se da otra venta", admitió Battaglia.

Otro de los candidatos a salir es el delantero colombiano Sebastián Villa, con dos ofertas rechazadas al Inter de Porto Alegre, que primero lo quiso a préstamo y luego solamente pretendió el 25 por ciento del pase.

Si Boca vende a uno de los dos futbolistas, el que sigue en carpeta es el atacante Facundo Farías, quien el domingo estará enfrente, con la camiseta de Colón. El tiempo es una de las principales trabas: el 19 de febrero cierra el mercado de manera definitiva.

"Si llegan ofertas reales por nuestros jugadores recién ahí veremos qué pasa. Hoy es una especulación. Tenemos competencias, muchos partidos en poco tiempo y necesitamos de todos", detalló el DT boquense.

"Tenemos una competencia interna muy buena. Tenemos chicos de gran nivel y juveniles que empujan también. Todos quieren estar en la cancha y si somos inteligentes tendremos un grupo fuerte. Si el que entra lo hace bien, tendremos un crecimiento bueno a nivel grupal", comentó Battaglia ante la consulta de Télam.

"Hemos trabajado muy bien en la semana, y al equipo que puede estar el fin de semana lo tengo en la cabeza pero todavía no lo puedo confirmar", aseguró.

Por otra parte, el DT habló sobre la situación de los juveniles, muchos cedidos a diferentes clubes, y comentó que "los chicos tuvieron su lugar, nos dieron una gran mano el año pasado y este año siguen creciendo".

"Todo tiene su proceso, yo lo he tenido en su momento, salvo algunos cracks como lo fue Carlos Tevez, que se afianzó en su juventud como titular. Me pasó entre el 99-2000 que alternaba con otros y recién con 23 años me la aseguré, por decir de alguna manera", argumentó.

Battaglia habló también sobre el presente de Marcelo Weigandt, sobre quien en las últimas horas trascendió una posible salida del equipo.

"Weigandt siempre fue una opción, rindió cuando le tocó. Por ahora no puede entrenarse con sus compañeros por la lesión del hombro, de la que está bien pero aún no puede chocar con otros. Quiero que todos estén preparados para cuando les toque porque tendremos un calendario apretado", cerró el DT.

Antes de la conferencia de prensa, el plantel se entrenó con movimientos tácticos y con pelota, y la práctica fue abierta para la prensa, que pudo tomar imágenes del entrenamiento.

Boca tiene por delante una nutrida agenda, ya que después del debut visitará a Aldosivi de Mar del Plata el miércoles próximo y recibirá a Rosario Central en la Bombonera el domingo 20 de febrero.

En cuanto al equipo para el encuentro como local ante el "Sabalero", el domingo a las 21.30, todo indica que formará con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

El plantel volverá mañana a los entrenamientos desde las 9 en Casa Amarilla, y posteriormente se concentrará en el habitual hotel del barrio porteño Monserrat en el cual espera los partidos.

Con información de Télam