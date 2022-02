"Sabemos que será duro", dijo Insaurralde sobre el clásico contra Boca

El defensor de Independiente Juan Insaurralde aseguró hoy que será "duro" el partido del sábado contra Boca como local, por la cuarta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Sabemos que será un partido duro pero confiamos en lo que venimos haciendo para sacarlo adelante", comentó el central en la conferencia de prensa.

"Nos tenemos que hacer fuertes de local. Estamos trabajando de la mejor manera y ojalá podamos hacer un gran partido el sábado", analizó.

Independiente atraviesa un momento complejo desde lo dirigencial, con embargos por deudas y una elección presidencial postergada por la Justicia, y en el marco deportivo inició un nuevo ciclo con Eduardo Domínguez.

Por ahora, el "Rojo" sumó cuatro puntos en sus primeras tres jornadas, con un triunfo como local ante Arsenal (1-0).

De hecho, el "Chaco" Insaurralde afirmó que se están preparando para "ser protagonistas" del campeonato.

"Bacchia tiene que estar muy tranquilo. Tiene el apoyo de todos nosotros", manifestó sobre la titularidad del joven arquero uruguayo de 23 años ante la lesión de Sebastián Sosa.

Otro futbolista que habló en la conferencia fue el delantero Leandro Benegas, uno de los refuerzos en el último mercado de pases, y avisó que está "listo" para debutar aunque dependerá "de la decisión del entrenador".

"Este desafío me encuentra motivado y con mucha energía. Llevo una semana trabajando para ponerme a punto", reconoció.

"Me tocaron vivir cosas buenas y cosas no tan buenas en el fútbol. Estoy seguro que esta chance me encuentra en un momento de experiencia. Trataré de aportar lo que aprendí en este camino", valoró.

En relación al equipo que saldrá al campo, el DT probó con Renzo Bacchia; Alex Vigo, Barreto, Juan Manuel Insaurralde y Thomas Ortega o Lucas Rodríguez; Carlos Benavídez y Lucas Romero; Andrés Roa, Damián Battallini y Gastón Togni; Leandro Fernández.

Independiente recibirá a Boca este sábado, a las 21.30, en el estadio Ricardo Enrique Bochini

Con información de Télam