Cappa: "Al Atlético de Madrid no le interesa el juego"

(Por Fernando Bianculli).- El exdirector técnico argentino Ángel Cappa consideró hoy que al club Atlético de Madrid de Diego Simeone "no le interesa el juego" a modo de conclusión de lo ocurrido ante Manchester City en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, cuyas semis jugarán "equipos que apuestan por el buen fútbol, algo que es realmente saludable".

"En 3 tiempos y medio de la serie se dedicó a defender con 10 jugadores al lado del arquero. Es su manera de entender el fútbol y de esa forma le ha ido bastante bien. Al Atlético de Madrid no le interesa el juego, lo ha declarado muchas veces Simeone", opinó en una entrevista con Télam.

Cappa defendió a Josep Guardiola, entrenador del City, en la discordia generada con el "Cholo" a propósito del termino "prehistoria" que utilizó el catalán para referir a la estrategia del equipo español en el primer partido jugado en Inglaterra: "Siempre le están buscando alguna palabra para generar polémica".

"Guardiola no dijo que su planteo fuera prehistórico, sino que cuando los equipos hacen un planteamiento defensivo, desde la prehistoria se hace difícil superarlos. Se interpretó de la otra manera como si el Atlético hubiera jugado un fútbol prehistórico y no fue eso", aclaró.

El bahiense, además, opinó que París Saint Germain "no juega bien con futbolistas excepcionales" pero entendió la dificultad del argentino Mauricio Pochettino para "unir en un compromiso común a tantos jugadores distinguidos de distintas partes del mundo".

Cappa, de 75 años, actualmente radicado en Madrid, se retiró de la dirección técnica hace 10 años tras una trayectoria de casi tres décadas en el fútbol de Argentina, España, México, Sudáfrica y Perú, donde fue campeón nacional con Universitario de Deportes (2002) y tuvo su última experiencia laboral en la Universidad San Martín de Porres (2012).

En Argentina, dirigió dos veces a Banfield ('85-'86 y '87-'88), otras dos a Huracán ('88 y 2009-10), un par a Racing Club ('98 y 2003), River Plate (2010) y Gimnasia y Esgrima La Plata (2011).

Su currículum también incluye etapas como asistente técnico de César Luis Menotti en el seleccionado argentino y Barcelona y de Jorge Valdano en Tenerife y Real Madrid durante las décadas del '80 y '90, respectivamente.

- Télam: ¿Qué análisis hace el cruce de estilos entre Atlético y el City por la Champions?

- Cappa: Atlético de Madrid durante 3 tiempos y medio se dedicó a defender con 10 jugadores al lado del arquero. Es su manera de entender el fútbol, siempre jugó así. De esa forma le ha ido bastante bien. Al Atlético de Madrid no le interesa el juego, lo ha declarado muchas veces Simeone: 'a mí no me importa la pelota, me importan los espacios'. Achica espacios hacia atrás y espera algún contragolpe. En la última parte del segundo partido, cuando ya no tenía ningún otro remedio, atacó con todo y lo puso contra las cuerdas al City porque tiene grandes jugadores, futbolistas de selección. Queda una pregunta sin respuesta: ¿Qué hubiera pasado si el Atlético animado a atacar desde el principio?

- T: En la parte final de la revancha se invirtieron esos roles porque el City defendió en su campo y buscó consumir el tiempo. ¿Cómo lo explica?

- C: Creo que el equipo estaba cansado, venía de jugar un partidazo con el Liverpool en la Premier, aguantó y resolvió la eliminatoria. Parece ser que el City siempre tiene que ser inmaculado, preciso, vistoso, atacante, pero el rival también juega. En este caso, Atlético de Madrid es un equipo con enormes jugadores: (Luis) Suárez, (Rodrigo) De Paul, (Ángel) Correa, (Antoine) Griezmann, Joao Félix... Es un equipo que tiene jugadores de sobra para atacar y cuando se decide también juega bien. Por eso tuvo que defenderse el Manchester City.

- T: Después del primer partido en Etihad se generó mucha polémica por el término "prehistoria" que utilizó Guardiola para referir al planteo del Atlético. ¿Entendió la molestia de Simeone al respecto?

- C: Guardiola no dijo que su planteo fuera prehistórico, dijo que cuando los equipos hacen un planteamiento defensivo, desde la prehistoria se hace difícil superarlos. Se interpretó de la otra manera como si el Atlético hubiera jugado un fútbol prehistórico y no fue eso. Siempre se le está buscando a Guardiola alguna palabra para generar polémica.

- T: ¿Qué le pareció la llave entre Real Madrid y Chelsea?

- C: Real Madrid jugó su mejor partido de la temporada contra Chelsea en Inglaterra: lo dominó, manejó la pelota con inteligencia y con gusto. El segundo partido en el Bernabéu fue al revés, pero el Madrid puso el partido en el terreno de la épica y en eso no hay quien le gane. El Madrid es histórico, ha dado vuelta decena de partidos, sobre todo en la Champions. Siempre termina imponiendo su historia, por algo tiene 13 copas de Europa.

- T: ¿La clasificación de Villarreal sobre Bayern Múnich es una sorpresa?

- C: Es una sorpresa relativa. Villarreal juega muy bien el fútbol, tiene muy buenos jugadores. Rescató a (Giovanni) Lo Celso que está haciendo una gran campaña, maneja bien la pelota, tiene criterio para jugar y es un equipo atacante. Superó a un gran rival, con mucha historia, y obtuvo una clasificación merecida.

- T: ¿A quién ve como favorito para la recta final de la Champions?

- C: De los cuatro semifinalista, tres apuestan por el buen juego y eso es realmente saludable para el fútbol. El City y el Liverpool casi siempre juegan bien, Villarreal también, aunque está un escalón más abajo. Real Madrid depende de más de sus jugadores que del funcionamiento. (Thibaut) Courtois es un gran aquero, (Luka) Modric está jugando de manera excepcional, (Toni) Kroos tiene una calidad superior, Vinicius muestra rapidez y velocidad y (Karim) Benzema es uno de los mejores del mundo.

- T: ¿Cree que la actuación del PSG en Europa fue una decepción?

- C: No debe ser tan fácil unir en un compromiso común a tantos jugadores distinguidos de distintas partes del mundo. Eso lleva mucho tiempo, una cosa es disputar el campeonato de Francia, que lo gana caminando, y otra cosa es enfrentar a grandes equipos, que tienen un funcionamiento consolidado. PSG no juega bien con jugadores excepcionales, pero no debe ser fácil hacerlos jugar colectivamente.

- T: ¿Cuánto influye para eso que, a excepción de Mbappé, ninguno de sus jugadores haya alcanzado su potencial individual, incluido Messi?

- C: Lo primero que hay que tener en cuenta es el equipo, eso lo dijo (Alfredo) Di Stéfano hace mil años: 'todos juntos son más que uno'. Si el equipo no funciona, también se resiente la actuación individual. Mbappé es un caso aparte porque resuelve por potencia, juventud y calidad.

- T: ¿Le parecieron injustos los silbidos a Messi?

- C: Ocurrieron porque todavía no existe esa comunión con el jugador cuando forma parte de algo. Messi formaba parte de Barcelona, como Bochini formaba parte de Independiente, por ejemplo. Es difícil que una hinchada silbe a alguien que considera propio. Messi aterrizó en Paris como una superfigura y se le exige que resuelva todo. La gente no lo toma como algo propio sino como una estrella ajena que tiene que rendir todos los partidos al máximo nivel.

Con información de Télam