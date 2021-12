Huracán goleó a Central y los dos quedaron al margen de la Sudamericana

Huracán goleó por 4 a 1 a Rosario Central esta tarde en el Gigante de Arroyito, por la última fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, y ambos se quedaron afuera de la Copa Sudamericana, a la que ingresaron Racing y Unión.

Los goles de Huracán fueron convertidos por el delantero uruguayo Matías Cóccaro, uno en cada etapa; Jonathan Candia -en el primer tiempo- y Walter Pérez, en el complemento. El descuento de Central fue convertido por el ingresado delantero mexicano Luca Martínez Dupuy.

Huracán fue claramente superior en el primer tiempo desde el comienzo, con el buen juego de sus volantes y delanteros, en el que convirtió dos goles y se perdió otros tantos.

La jugada de los 4 minutos pintó el partido de cuerpo entero cuando Vecchio desbordó por la izquierda y mandó un centro que Infantino conectó de zurda y reventó el poste derecho, pero en la réplica Cabral remató desde la izquierda y Romero salvó en gran forma.

Huracán capitalizó muy bien los yerros defensivos locales, como a los 18' cuando Ávila salió mal a cortar un ataque de Candia por el medio y pasó de largo, la pelota le quedó servida a Cóccaro, quien le pegó desde fuera del área, se desvió en Almada y entró abajo, junto al poste izquierdo del arquero.

El árbitro Darío Herrera le perdonó a los 23' la expulsión a Acevedo, a quien sólo amonestó por una falta desde atrás a Damián Martínez cuando se iba solo, y luego hizo lo propio con Almada, cuando apenas le mostró la amarilla después de bajarlo a Cóccaro, quien se iba tras robarle una pelota en la salida.

El gol tranquilizó a Huracán y puso más nervioso a Central, que fue impreciso con la pelota y careció de marca y anticipo en el mediocampo, ante un equipo visitante que comenzó a jugar mejor y a llegar, como en una entrada franca de Candia a los 40, que no llegó a conectarla, y un cabezazo desviado de Galván, a los 41'.

Y a los 49' -el primer tiempo estuvo varios minutos detenido por la lesión del lateral izquierdo César Ibáñez- Cabral desbordó por la izquierda y cruzó un centro, la pelota fue devuelta por derecha por Cristaldo y le cayó servida a Candia, quien la paró en la izquierda del área y clavó un zurdazo que entró casi en el medio del arco.

El complemento pareció otro partido en el comienzo, cuando Central buscó con la velocidad y los desbordes de Martínez Dupuy, quien a los 14' descontó con un buen cabezazo en el primer palo, tras un preciso centro de Blanco, desde la izquierda.

Huracán se quedó con diez jugadores a los 19' por la justa expulsión de Santiago Hezze, quien le pegó una trompada desde atrás a Ávila.

Pero Central volvió a cometer dos graves yerros defensivos que lo condenaron y a los 28' Almada perdió la pelota en un cierre en el córner contra el ingresado Núñez, quien metió un centro al primer palo donde Cóccaro cabeceó al ángulo izquierdo.

Y a los 43' Huracán hizo un córner corto pero luego metió un centro atrás que Walter Pérez recibió solo afuera del área, pasó entre Ávila y Ojeda y definió solo ante el arquero.

Centra dio demasiadas ventajas con tres jugadores que venían de lesiones musculares como Damián Martínez, Gastón Ávila y Lucas Gamba y, además, fue un concierto de yerros defensivos.

Y Huracán fue la antítesis porque jugó mejor con la pelota, presionó la salida rival y tuvo la contundencia de Cóccaro, aunque no le alcanzó para clasificarse a la Sudamericana.

- Síntesis -

Rosario Central: Juan Pablo Romero; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Gino Infantino, Emmanuel Ojeda y Franceso Lo Celso; Emiliano Vecchio; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian González.

Huracán: Marcos Díaz; Ismael Quílez, José Moya, Jonatan Galván y César Ibáñez; Franco Cristaldo, Santiago Hezze y Jonás Acevedo; Jhonatan Candia, Matías Cóccaro y Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.

Goles en el primer tiempo: 18' Cóccaro (H) y 49' Candia (H).

Goles en el segundo tiempo: 14' Martínez Dupuy (C); 28' Cóccaro (H) y 43' Walter Pérez (H).

Cambios: en el primer tiempo, 15' Walter Pérez por Ibáñez (H); en el segundo, antes de comenzar, Diego Zabala por Lo Celso (C) y Luca Martínez Dupuy por Gamba (C); 12' Fabián Henriquez por Cristaldo (H); 23' Leandro Grimi por Cabral (H), Diego Mercado por Acevedo (H) y Cristian Núñez por Candia (H); 29' Alan Marinelli por Martinez (C) y 41' Milton Caraglio por Almada (C).

Amonestados: Acevvedo, Galván, Cóccaro y Candia (H); Almada y Ávila (C).

Incidencia: en el segundo tiempo 19' expulsado Hezze (H).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Con información de Télam