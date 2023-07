Mazzacane considera “necesarias” las modificaciones en el parque automotor

Hugo Mazzacane, titular de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), advirtió como “necesarias” las modificaciones que se realizarán en el parque automotor de la categoría más popular del automovilismo local y destacó que “hace un año venimos trabajando en este tema”.

“Ahora explotó el tema pero hace un año que venimos trabajando en este tema” sostuvo el directivo, en relación a la posibilidad de cambiar los actuales modelos del TC como Falcon, Chevy, Torino o Dodge y reemplazarlos por otros más modernos como Mustang, Camaro o Challenge.

“Hace 53 años que estamos con los coches actuales y me parece que la transformación es necesaria” expresó el presidente, en declaraciones formuladas al programa ‘Campeones’ (AM 590 Radio Continental)

Mazzacane confió que durante los últimos días mantuvo reuniones “con más de 20 pilotos” interesados en renovar sus vehículos y tenerlos listos para la próxima temporada, como se especula que hará el paranaense Mariano Werner, que cambiará su Falcon por un Mustang.

“Realmente me sorprende y me deja muy satisfecho que más del 50 por ciento de la categoría esté con la intención de armar los nuevos vehículos. Aunque no sé si llegará a tiempo para la próxima temporada”, dijo el dirigente.

Mazzacane también puntualizó que el calendario anual del año entrante comenzará en el autódromo santacruceño El Calafate, inaugurado esta temporada en abril pasado.

“Está todo dado para comenzar la temporada 2024 en El Calafate durante el último fin de semana de febrero. Esa es la idea” informó la máxima autoridad de la ACTC.

Con información de Télam