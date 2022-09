El español Alonso pide disculpas a Hamilton por llamarlo "idiota" en GP de Bélgica

El español Fernando Alonso (Alpine) lamentó este jueves haber llamado "idiota" por la radio al inglés Lewis Hamilton (Mercedes) por el incidente que tuvieron el pasado domingo en el Gran Premio de Bélgica, y recordó que le tiene "un gran respeto" y que todo se debió "a la adrenalina del momento".

Hamilton, como él mismo reconoció, cometió un error en un intento de adelantamiento al asturiano durante la primera vuelta de la carrera en Spa-Francorchamps e impactó con su coche, lo que provocó el enojo del español que calificó de "idiota" al siete veces campeón del mundo y del que dijo que solo sabía "pilotar" cuando salía en primera línea de la parrilla.

"Cuando estemos en el corralillo de entrevistas de televisión, me acercaré a Hamilton y le pediré perdón. Nada de lo que dije es cierto y hay hechos que demuestran lo contrario. No tengo absolutamente ningún problema con Lewis, le tengo un gran respeto", dijo Alonso que ayer ya había intentado bajar la el tono de sus dichos, pero Hamilton no había aceptado esas "disculpas".

El asturiano calificó a Hamilton de "una leyenda de nuestro tiempo" y señaló que "cuando dices algo, y lamento repetirlo, contra un piloto británico, hay una gran participación de los medios después de eso. Si le dices algo a uno latino, todo es un poco más divertido".

Alonso y Hamilton volverán a verse las caras mañana en los ensayos para el Gran Premio de los Países Bajos, a correrse el domingo en el circuito de Zandvoort,15ta. prueba de la temporada oficial de la F1.

Con información de Télam