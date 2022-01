Gustavo Alfaro busca un reemplazo para Valencia

La selección ecuatoriana continuó hoy con sus entrenamientos de cara al clásico del Pacífico y partido clave ante Perú, que se disputará en Lima, y el entrenador argentino Gustavo Alfaro evalúa quién será el reemplazante del volante Enner Valencia, quien sumó la segunda tarjeta amarilla ante Brasil y será suspendido.

Tanto Ecuador como Perú buscarán aumentar su puntaje en la Eliminatoria Sudamericana para acercarse a Qatar 2022 y Alfaro debe reemplazar también al arquero Alexander Domínguez, expulsado ante Brasil y baja para los partidos con Perú y Paraguay, en Asunción, aunque aquí el panorama es más claro y todo indica que jugará el rosarino nacionalizado ecuatoriano Hernán Galíndez, quien atajó gran parte del partido ante Brasil.

El ahora arquero de la Universidad de Chile afirmó que "si antes me sentía orgulloso de ser parte de este grupo, ahora es una sensación más grande que no me entra en el pecho”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Vamos a luchar contra todo y todos unidos como siempre. Y rodeados por el calor de nuestra gente. Todavía falta, pero vamos juntos Ecuador querido”, añadió el formado en las inferiores de Rosario Central.

El brasileño Wilton Sampaio será el árbitro que dirigirá el partido que se llevará adelante en el estadio Nacional de Lima.

Con información de Télam