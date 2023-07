Grindetti resaltó que él no dirige a la policía al deslindarse de los incidentes en Independiente

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, negó hoy nuevamente cualquier responsabilidad en los incidentes registrados dentro del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini el sábado último, tras la derrota en el clásico contra Boca Juniors al afirmar que "la policía no reporta a mi".

"Pensar que un presidente de un club puede dirigir a la policía, cuando como intendente la policía no me sigue acompañando no es verdadero. Claramente es una opereta política, el comunicado de la Aprevide tiene un condimento político",

Así, se expresó Grindetti esta tarde en la ciudad de La Plata, donde realizó una caminata por el centro platense en su carácter de postulante a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio junto a Patricia Bullrich, precandidata presidencial por ese espacio.

El presidente de Independiente se refirió de esta manera al comunicado de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) que precisó que "El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires desmiente energéticamente el comunicado emitido por el Club Atlético Independiente. Al finalizar el partido, socios y simpatizantes que presenciaron otra derrota de su equipo, se reunieron en el playón a fin de solicitar la renuncia de la comisión directiva en su conjunto, enardecidos frente a una nueva posibilidad de descenso de categoría".

Esta mañana, el titular de la cartera de Seguridad provincial, Sergio Berni, sostuvo que

"como todos sabemos, Grindetti se borra y fue el propio secretario de Seguridad del club quien solicitó la presencia policial ante el temor de que rompan e incendien el club y atenten contra la integridad de los dirigentes, que solo querían huir de la situación o esconderse, en lugar de rendir cuentas a los socios".

Respecto de estas declaraciones del ministro Berni, Grindetti expresó: "Al ministro le gustan las cámaras, yo prefiero no establecer polémica con él".

Con información de Télam