El argentino Neira marcó en la Superliga de Grecia

El atacante argentino Juan Neira convirtió hoy un gol para OFI Creta, que venció por 3-2 a Aris Salónica, en partido correspondiente a la fecha inaugural de la Superliga de fútbol de Grecia.

El extremo bonaerense, de 34 años, anotó el tanto de la victoria, a los 46m. del segundo período, luego de haber ingresado siete minutos antes al partido, en reemplazo del montenegrino Marko Bakic.

El exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, oriundo de Azul, está cumpliendo su sexta temporada consecutiva en el club de la isla de Creta, con un balance de 109 encuentros jugados y 22 goles convertidos, según reflejó un informe de ‘Flashscore’.

En el equipo ganador se desempeñó desde el comienzo el volante de contención Miguel Mellado (ex Chacarita), mientras que en Aris Salónica lo hizo el lateral Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero).

Además, el también argentino Juan Fernando Garro selló la goleada del PAS Giannina sobre el ascendido Kifisia, por 3-0. El exjugador de Huracán y Newell’s cerró la cuenta a los 53m. del segundo período, después de haber entrado a la cancha a los 37m.

En el conjunto ganador se alistó el defensor marplatense Rodrigo Erramuspe (ex Lanús y Huracán), mientras que en Kifisia lo hizo el delantero santafesino Nicolás Andereggen (ex Unión de Santa Fe).

Olympiakos, con el defensor Nicolás Freire (ex Argentinos Juniors) entre los suplentes, le ganó por 2-0 a Panserraikos.

El club ‘rojiblanco’ de la zona del Pireos pretende reforzarse con la llegada del lateral de Vélez Sarsfield, Francisco Ortega, por cuya ficha ofreció 4,9 millones de dólares por el 90 por ciento.

PAOK Salónica, por su lado, batió por 3-0 a Asteras Trípolis, donde el delantero Juan Bautista Miritello (ex San Martín de Tucumán) falló un tiro penal en su encuentro debut. También jugaron para el conjunto perdedor el lateral Federico Alvarez (ex Quilmes), el mediocampista Juan Munafó y el atacante Julián Bartolo (ex Acassuso).

En el anticipo del viernes, Volos, con el concurso de Maximiliano Comba (ex Gimnasia La Plata), igualó 2-2 con Lamia.

Con información de Télam