El argentino Hezze debuta en el triunfo de Olympiakos en Grecia

El mediocampista argentino Santiago Hezze debutó hoy como titular en Olympiakos, que venció por 4-0 a Atromitos, en partido válido por la segunda fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

El volante, de 21 años, fue elegido por el técnico español Diego Martínez para integrar el equipo principal del club ‘rojiblanco’, que tuvo en el banco de los suplentes al defensor Nicolás Freire (ex Argentinos Juniors).

Hezze se incorporó al popular club ateniense en este mercado de pases, en una operación que le dejará a Huracán una suma cercana a los 4 millones de euros por el 90 por ciento del pase. La institución de Parque de los Patricios conservará el 10 por ciento restante para una eventual transferencia.

En el estadio Georgios Karaiskakis del puerto de El Pireo, los goles los marcaron Giorgos Masouras (2), el guineano Mohamed Camara y el español Quini, según reflejó ‘Flashscore’.

En Atromitos se desempeñó el defensor cordobés Lucas Acevedo (ex Colón de Santa Fe, Platense y San Martín de Tucumán, entre otros).

Además, Lamia derrotó por 1-0 a Aris Salónica, que tuvo en sus filas al lateral Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero) y al extremo Jonathan Menéndez (ex Vélez Sarsfield). Mientras que PAOK Salónica batió por 2-1 al ascendido Kifisia, que contó con el ingreso del atacante santafesino Nicolás Andereggen (ex Unión).

Los demás marcadores de la fecha: AEK Atenas 1-Panserraikos 1; Panathinaikos 3-Volos 0; Asteras Trípolis 3 (uno de Julián Bartolo y otro de Juan Bautista Miritello)-OFI Creta 0; Paneitolikos 0-PAS Giannina 0.

Cumplidas las dos primeras jornadas, los líderes son Olympiakos y PAOK Salónica, ambos con 6 puntos.

Con información de Télam