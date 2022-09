"Talleres tiene equipo para traer los tres puntos", confió Garro en la previa de la visita a River

El volante ofensivo de Talleres de Córdoba Rodrigo Garro, que viene de marcar dos goles de muy factura en la victoria ante Colón de Santa Fe, confió en que el quipo cordobés puede lograr "los tres puntos" en la visita a River Plate el próximo sábado por la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El jugador habló esta tarde en conferencia de prensa tras la práctica del plantel en el predio Amadeo Nucetelli, aseguró que van a ir en busca del triunfo al Monumental, aunque admitió: "Es un rival grande, hay que respetarlo, pero nosotros también tenemos lo nuestro, venimos en levantada y esperemos que se dé un resultado positivo".

El zurdo fue consultado también por lo que se viene, ya que tras jugar ante el elenco de Marcelo Gallardo, el próximo miércoles se mide con Independiente por cuartos de final de Copa Argentina, sobre lo que dijo: "Estamos pensando en el partido del sábado con River, vamos partido a partido".

"Después pensaremos y analizaremos lo que va a ser con Independiente", completó.

Garro es uno de los futbolistas más destacados en el último tiempo en el elenco cordobés, y sobre su actualidad acotó: "Son momentos, no creo que hoy sea el mejor, ni cuando no me tocaba jugar era el peor".

"Trato de seguir sumando cosas para achicar el margen de error, el equipo también está en un buen momento y eso también ayuda", se extendió, y reconoció que trata de "tomarlo con calma", y que no le gusta mucho salir en cámara, por lo que mantiene "un perfil bajo", dijo.

Además, habló de la sociedad que se dio en los últimos encuentros junto a Francisco Pizzini, quien lo asistió en los dos tantos ante el 'sabalero', y contó: "Con Pizzi tenemos una muy buena relación también fuera de la cancha y me pone contento que se esté notando adentro".

El DT Gandolfi sorprendió el pasado domingo cuando confirmó la formación titular para enfrentar a Colón con varias modificaciones respecto al equipo que igualó el jueves anterior ante Atlético Tucumán, por lo que es una incógnita qué futbolistas elegirá para jugar de arranque en la cancha de River.

Aunque se especula que podrían regresar al once inicial el arquero Guido Herrera, en reemplazo de Alan Aguerre, y que Rodrigo Villagra ocupará el lugar de Alan Franco, quien viajó con la selección de Ecuador para jugar amistosos, mientras que Diego Valoyes, que superó una molestia física, también podría volver al equipo, y lo haría por Juan Cruz Giacone.

Restará también saber a quien elige para ocupar la banda derecha de la defensa, o Julio Buffarini o Gastón Benavídez son las opciones, mientras que Enzo Díaz volverá al lateral izquierdo en lugar de Ángelo Martino.

De esta manera, la probable formación de la 'T' para jugar en Núñez es con Herrera; Buffarini o Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Díaz; Villagra, Christian Oliva, Garro y Matías Godoy; Pizzini y Valoyes.

Con información de Télam