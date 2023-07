Sport Boys, de DT argentino Gamboa, vence a Alianza Lima en Perú

Sport Boys, equipo que dirige el entrenador argentino Fernando Gamboa, venció esta tarde por 1-0 a Alianza Lima, en partido válido por la cuarta fecha del torneo Clausura de la primera división del fútbol de Perú.

En el estadio Nacional de Lima, el conjunto de El Callao se impuso con la solitaria conquista de Jesús Barco, a los 15 minutos del primer período.

Con este resultado, Sport Boys logró su tercer triunfo en cuatro presentaciones y es uno de los escoltas de los líderes Universitario y Sporting Cristal, ambos con 10 unidades.

"No sé si el triunfo es histórico. Para mí será histórico cuando guardemos una estrella en el escudo de Sport Boys", expresó el exDT de Chacarita Juniors, Newell's, Colón y Agropecuario de Carlos Casares, de 52 años.

En el elenco ganador se alistaron los también argentinos Oliver Benítez (ex Patronato de Paraná), Federico Milo (ex Arsenal) y Leandro Contín (ex Gimnasia La Plata), mientras el experimentado delantero Hernán Barcos (ex Racing y Huracán) lo hizo para el bicampeón del fútbol peruano.

En otro resultado registrado hoy, Atlético Grau, con las conquistas de Rodrigo Salinas (ex Chacarita) y Fernando Márquez (ex Defensa y Justicia, de penal), le ganó por 2-1 a Deportivo Binacional, que es dirigido por el juninense Juan Manuel Azconzábal (exDT de Atlético Tucumán).

Con información de Télam