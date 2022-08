Sosa: "No vuelvo por otra cosa que el deseo de ponerme esta camiseta"

El volante José Ernesto Sosa, quien fue presentado esta tarde como nuevo jugador de Estudiantes de La Plata, expresó que su motivación es "ponerse otra vez la camiseta del club" del que es hincha, "más allá de la competencia en la que esté jugando".

“No vengo acá por otra cosa que no sea el deseo de ponerme otra vez esta camiseta, es volver a Estudiantes, el club del que soy hincha, que me formó, y no por lo que esté jugando”, dijo el volante, en referencia a la chance que tendrá mañana el "Pincha" de pasar a las semifinales de la Copa Libertadores.

“Hubiera estado toda la vida en Estudiantes pero todo te va llevando, este es mi segundo regreso. El poco tiempo de 2010 fue muy lindo y cada etapa tiene cosas especiales, noto que el club va creciendo día a día”, expresó el “Principito”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Más adelante contó: "En el largo viaje que tuve ayer tuve tiempo para pensar, siento mucha ansiedad, estoy con una energía enorme y no veo la hora de compartir con los muchachos, con la gente, estar en la cancha con la gente y disfrutar”.

Al ser consultado si recibía críticas por no haber vuelto antes opinó: "No, nada que ver, al contrario. Siempre sentí que la gente tenía el deseo que mostraron siempre para que yo volviera. Eso es cariño y no se dio por un montón de motivos, pero lo importante es que hoy estoy acá”.

"Ahora tengo que hablar en los próximos días con el técnico (Ricardo Zielinski) para ver de qué manera puedo ser más útil al equipo y desde dónde puedo aportar lo mejor. En estos últimos años ocupé funciones no tan ofensivas como antes, jugué desde más atrás. Eso lo iremos acomodando”, agregó.

Por último dijo: “Estoy muy emocionado, me siento muy feliz y también agradecido a todos los que hicieron posible que se pueda dar esta vuelta”.

El presidente de Estudiantes, Martín Gorostegui, dijo: “Estamos movilizados, sentimos una enorme felicidad y queda demostrado una vez más el sentido de pertenencia que tiene este club”.

Sosa, que el 19 de junio cumplió 37 años, lleva jugados con la camiseta de Estudiantes 176 partidos y convirtió 17 goles.

La primera etapa fue de 2002 (debutó con Oscar Craviotto como técnico) hasta 2007, cuando luego de 150 partidos y 12 goles fue transferido a Bayern Munich de Alemania; y la segunda en el primer semestre de 2010, con 26 encuentros y 5 goles.

Entre otros clubes también pasó por Atlético de Madrid (España), Besiktas y Fenerbahce (Turquía) y Milan (Italia).

Con información de Télam