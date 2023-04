Solari, autor del gol del triunfo de River, recordó con emoción a su fallecida abuela

El delantero de River Plate Pablo Solari le dedicó hoy a su fallecida abuela el gol del triunfo ante Newell's, en Rosario, y expresó que su pérdida fue "muy importante", pero que está "saliendo adelante" en el aspecto anímico.

"Estoy muy contento por la victoria y volver a marcar. En lo futbolístico no estaba tan bien porque hace un año que vengo mal por mi abuela. Hay varias cosas que los futbolistas no las hacemos ver. Se me fue alguien muy importante en mi vida y se lo dedico a ella, que me debe estar apoyando", señaló Solari, a TNT Sports, con mucha emoción.

"Prácticamente me crié con mi abuela porque mis papás trabajaban mucho. Fue una pérdida importante en mi vida, pero estoy saliendo adelante", agregó el ex Colo Colo, autor del gol agónico para el líder de la Liga Profesional de Fútbol en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

De esta manera River llegó a su sexto partido seguido con triunfo y sin recibir goles, quedando a uno en esta era de Martín Demichelis de la campaña de su antecesor, Marcelo Gallardo.

Con información de Télam