Seleccionados empezaron a llegar a Bilbao y mañana realizarán primera práctica con la mira en Italia

Los convocados por el entrenador Lionel Scaloni para el partido del próximos miércoles 1 de junio frente a Italia, en el estadio londinense de Wembley, empezaron a llegar hoy a la ciudad española de Bilbao, donde el seleccionado argentino hará base y empezará a entrenarse desde mañana por la tarde con la mira puesta en ese encuentro denominado Finalíssima entre los campeones de América y Europa.

Los primeros adelantados, por obvia cercanía, ya que actúan por Atlético de Madrid, fueron Rodrigo De Paul y Ángel Correa, que justamente este domingo fueron los autores de los goles con los que el "colchonero" cerró la temporada de LaLiga de España derrotando como visitante a la Real Sociedad por 2 a 1.

El que llegó detrás de ambos fue Cristian Romero, aprovechando que no jugó en el Tottenham Hotspur inglés en las últimas dos jornadas de la Premier League a raíz de un golpe sufrido en la cresta ilíaca que pone en duda su presencia ante los italianos.

El "Cuti", que el pasado 27 de abril cumplió 24 años, es un habitual titular de la selección y lo mismo ocurre con Leandro Paredes, pero a diferencia del cordobés, el mediocampista de París Sain Germain fue desafectado por Scaloni en el corte de media docena de jugadores que había citado inicialmente el técnico de Pujato.

Así, de los 35 futbolistas convocados originalmente, además de Paredes, que aún no está restablecido de una operación de pubalgia, fueron cortados el viernes pasado Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez, Lucas Ocampos, Emiliano Buendía y Lucas Alario.

De esta manera, los 29 que quedaron para esta suerte de pretemporada que realizará el seleccionado argentino con una decena de días de entrenamientos en Bilbao y el partido de Italia en el medio, son:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta) y Gerónimo Rulli (Villarreal).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Udinese), Juan Foyth (Villarreal), Germán Pezzella (Betis), Nehuén Pérez (Udinese), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Ajax), Marcos Senesi (Feyenoord), Nicolás Tagliafico (Ajax) y Marcos Acuña (Sevilla).

Mediocampistas: Guido Rodríguez (Betis), Alexis Mac Allister (Brighton), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Villarreal), Alejandro Gómez (Sevilla) y Ángel Di María (PSG).

Delanteros: Paulo Dybala (Juventus), Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (River Plate), Joaquín Correa (Inter), Nicolás González (Fiorentina) y Ángel Correa (Atlético de Madrid).

De esta nómina, 26 de ellos, con el capitán Lionel Messi a la cabeza, empezarán a entrenarse mañana, en torno vespertino, en la localidad bilbaína de Lezama.

Los tres que estarán ausentes y recién podrán viajar el jueves que viene hacia España serán los riverplatenses

Armani y Álvarez, que deberán jugar el miércoles 25 de mayo frente a Alianza Lima, de Perú, por la última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, y Senesi, que disputará con el Feyennord, de Países Bajos, la final de la Conference League europea frente a la Roma, de Italia, ese mismo día en el estadio National Arena, de Tirana, la capital de Albania.

Con el partido del 6 de junio ante Israel, en Haifa, en duda, y sin certezas respecto del pendiente con Brasil de las pasadas Eliminatorias Sudamericanas que la FIFA ordenó jugar el 22 de septiembre próximo y la AFA no quiere disputar y por ello está dispuesta a apelar ante el TAS para no hacerlo, las perspectivas de jugar más encuentros antes del Mundial de Qatar cada vez se diluyen más.

Previamente se había suspendido también otro amistoso que supuestamente iba a disputarse el próximo 11 de junio en la ciudad de Melbourne y había sido promocionado por los propios australianos, entre Argentina también frente a Brasil, pero las asociaciones de ambos países desconocían el origen de ese anuncio y entonces todo quedó en nada.

Así, la única posibilidad de jugar algún amistoso premundialista apunta por estas horas a enfrentar, según el deseo del propio Scaloni, ante un seleccionado de la Concacaf que no será México, ya que los dos encuentros que tenían intenciones de disputar con los dirigidos por Gerardo Martino se cayeron en el mismo momento que se sorteó la Copa del Mundo y ambas selecciones compartirán el Grupo C en Qatar.

Ante este panorama, Scaloni quiere ganarle "tiempo al tiempo" y por eso esta concentración en Bilbao se extenderá después del partido con los italianos, ya que la selección nacional volverá desde la capital inglesa a la ciudad española apenas concluido el juego con Italia, para continuar con los entrenamientos hasta el domingo 5 de junio.

Ese día, si efectivamente el amistoso frente a los israelíes no se lleva a cabo, terminará este período de concentración y los futbolistas serán liberados para iniciar formalmente sus vacaciones.

Si en Qatar no hiciera tanto calor a esta altura del año y el Mundial se realizara como sucede habitualmente entre junio y julio, hoy Argentina no estaría preparando el partido con Italia sino su debut en el Grupo C frente a Arabia Saudita. Pero lo lo expuesto, eso sucederá recién el martes 22 de noviembre, dentro de lejanos seis meses..

Con información de Télam