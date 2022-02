Se terminó la novela: "Wanchope" Ábila fue transferido a Colón de Santa Fe

El delantero Ramón "Wanchope" Ábila, en conflicto con Boca Juniors luego de regresar de su experiencia en la Major League Soccer de Estados Unidos, fue finalmente transferido a Colón de Santa Fe en una suma cercana a los dos millones de dólares.

Ábila se someterá en las próximas horas a la revisión médica y firmará un contrato por tres temporadas con el "Sabalero", que pagará un millón de dólares ahora y el resto a medida que el delantero cumpla distintos objetivos.

Así, la novela tiene un final feliz: "Wanchope", que no estaba en los planes del DT de Boca, Sebastián Battaglia, seguirá su carrera en otro club, tal como quería; y los directivos "xeneizes" no sólo se sacaron un problema de encima sino que lograron la venta del delantero, que a mitad de temporada iba a quedar libre.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la operación habría intervenido un grupo inversor cercano a Adrián Rouco, representante de Ábila y también de Carlos Tevez.

Después de la práctica de hoy el jugador se retiró del predio de Ezeiza sin hablar con los medios y mañana volvería para retirar sus pertenencias y saludar a sus ahora excompañeros.

Este mediodía se reunieron en las oficinas del estadio de Boca Mario Sciaqua, secretario deportivo de Colón; los abogados de los dos clubes e integrantes del consejo de fútbol del "xeneize" para terminar de arreglar la llegada de "Wanchope" a Santa Fe.

Por un malentendido, la gente de Colón, que se alojó en un hotel a pocos minutos de la Bombonera, primero fue hasta el predio de Ezeiza para finiquitar la operación y de allí debió volver al estadio.

El conflicto entre el club de la Ribera y Ábila empezó a resolverse anoche cuando Colón mejoró la propuesta inicial por el delantero, de 32 años, en una reunión en una casa de la zona norte del Gran Buenos Aires a la que acudieron el presidente de los santafesinos, José Vignatti; Sciacqua y el vice de Boca, Juan Román Riquelme, junto a uno de los integrantes del departamento de fútbol.

La mala relación de "Wanchope" y la dirigencia "auriazul" venía de lejos y explotó el viernes, cuando en un parte médico se informó que el jugador tenía una "lesión grado 1 en el recto anterior de pierna derecha", lo que provocó que el futbolista saliera con los "tapones de punta" en su instagram contra Riquelme y compañía.

"Desde el 3 de enero que empecé a entrenar estoy esperando que alguien me informe de mi situación, y como nadie del consejo de fútbol se comunicó conmigo ni con mi representante, sigo acá generándole un gasto innecesario (al club) y (tolerando) todas las cosas que dicen por atrás", escribió Ábila.

Y culminó con una frase amenazante: "Tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario".

Riquelme le contestó luego por TV: "No quiero opinar sobre redes sociales, no tengo pero me cuentan. Me enseñaron a opinar sólo de las cosas que hablo personalmente. El tema es fácil, tendrá que cumplir con sus obligaciones como lo hacemos nosotros y como lo hice yo cuando fui jugador".

Ramón Ábila llegó a Boca en diciembre de 2017, jugó 86 partidos y convirtió 13 goles. En marzo del año pasado se fue a la MLS, donde jugó en Minessota United y DC United.

Con información de Télam