San Martín de Tucumán visita a Dálmine con la mente en mantener el segundo puesto

San Martín de Tucumán, incentivado tras haber vencido en la fecha pasada al puntero Belgrano, será visitante de Villa Dálmine en procura de un triunfo que le permita consolidarse en el segundo puesto, en uno de los cinco partidos a celebrarse mañana en la continuidad de la 34ta. jornada de la Primera Nacional.

El partido tendrá lugar desde las 21:40 en el estadio de Villa Dálmine, en la ciudad bonaerense de Campana, con el arbitraje de Yamil Possi y televisado por la señal TyC Sports.

Los restantes encuentros de mañana serán Deportivo Riestra-Brown de Adrogué y Temperley-Sacachispas (15:30), Alvarado-Quilmes (17:40) y All Boys-Brown de Puerto Madryn (19:40).

Belgrano jugará el lunes a las 21:30 ante Defensores de Belgrano en el Barrio Alberdi y para puede ser campeón ganando según los resultados que obtengan sus perseguidores.

San Martín, pese a que venció a Belgrano, no desconoce que ganar el título y el ascenso es casi quimérico estando a ocho puntos del "Pirata" con 12 por jugarse.

No obstante, mientras espera el "milagro", el equipo tucumano busca ser segundo. Actualmente comparte ese puesto con Instituto pero con mejor saldo de goles, para ingresar en las semifinales del Reducido por el segundo ascenso y tener ventaja de localía.

San Martín, que hace cinco fechas que no pierde, visitará a un Villa Dálmine que está a seis unidades de la zona de descenso y necesita aventar definitivamente ese riesgo en su feudo, donde suma nueve partidos sin derrotas.

En Floresta, All Boys, quinto con 54 puntos, también anhela ubicarse segundo o tercero de cara al Reducido y recibirá a Guillermo Brown de Puerto Madryn, que todavía tiene alguna chance matemática. El "Albo" de local suma un invicto de 16 partidos.

El domingo jugarán Flandria-Instituto de Córdoba (13:10), Deportivo Madryn-Ferro (15), Deportivo Morón-Mitre (SE), Almirante Brown-Tristán Suárez y San Telmo-Santamarina de Tandil (15: 30), Güemes (SE)-Chacarita Juniors (16), Gimnasia de Mendoza-Atlético de Rafaela, San Martín de San Juan-Atlanta, Estudiantes de Río Cuarto-Independiente Rivadavia (16:30), Chaco For Ever-Estudiantes de Buenos Aires (18:30), Almagro-Deportivo Maipú (19:05)`.

Lunes: Belgrano de Córdoba-Defensores de Belgrano (20:30). Libre: Nueva Chicago.

Posiciones: Belgrano 67 puntos; San Martín (T) e Instituto 59; Gimnasia de Mendoza 57; All Boys 54; Chaco For Ever 51; Defensores de Belgrano y Estudiantes (BA) 50; Estudiantes (RC) y San Martin (SJ) 48; Independiente Rivadavia y Almagro 47; Deportivo Riestra 46; Deportivo Madryn y Chacarita 43; Deportivo Maipú 42; Quilmes y Brown de Madryn 41; Deportivo Morón, Mitre, Brown de Adrogué y Almirante Brown 40; Ferro 39; Atlanta y Güemes 37; Agropecuario y Gimnasia (J) 36; San Telmo y Temperley 35; Villa Dálmine y Rafaela 33; Alvarado ; Flandria y Nueva Chicago 29; Tristán Suárez 27; Sacachispas 26; y Santamarina 25.

