Ramón Díaz lleva a Al-Hilal a la final de la Copa en Arabia Saudita

El director técnico argentino Ramón Díaz llevó hoy al equipo de Al-Hilal a la final de la Copa de Campeones de Arabia Saudita, al imponerse a Al Shabab por 2 a 1 en tiempo suplementario por el partido semifinal disputado en el estadio Prince Faisal bin Fahd Stadium, de la ciudad de Riad.

En una temporada de muy buen rendimiento de su equipo, el exentrenador de River Plate y San Lorenzo, entre otros, logró el pase para definir el torneo, con el gol marcado por el delantero nigeriano Odion Ighalo, a los 13 minutos del tiempo suplementario, luego de haber igualado en un gol en los 90 minutos reglamentarios.

El volante rosarino Ever Banega -ex Boca Juniors y Newell's Old Boys- (St, 18m), había puesto en ventaja a Al Shabab, y más tarde el mediocampista Salman Al Faraj (St, 27m) le permitió igualar a los dirigidos por el entrenador riojano.

Precisamente, Al-Hilal es el equipo que más jugadores le brinda a la selección de Arabia Saudita, que será el primer rival de la Argentina en el próximo Mundial de Qatar.

Los conducidos por Ramón Díaz deben esperar hasta mañana para conocer quién será el rival en la final, que surgirá de la semifinal que dirimirán Al Feiha y Al Ittihad.

Con información de Télam