Morón y Riestra cierran la fecha 17ma. de la Primera Nacional

Deportivo Morón y Deportivo Riestra cerrarán hoy en el Estadio Nuevo Francisco Urbano la fecha 17ma de la Primera Nacional.

El partido se jugara desde las 21.10 con transmisión de la señal TyC Sports.

Resultados registrados previamente:

Viernes: Independiente Rivadavia 2-Estudiantes (Buenos Aires) 0; Agropecuario Argentino 1-Brown (Adrogué) 1.

Sábado: Instituto de Córdoba 2- Chacarita Juniors 0; Nueva Chicago 1-Chaco For Ever 0; Flandria 3 -Villa Dálmine 0, Sacachispas 0-Guillermo Brown (Puerto Madryn) 0; Tristán Súarez 0-Defensores de Belgrano 2 y Quilmes 1-Atlanta 3 .

Domingo: Deportivo Madryn 0-Guemes (SGO) 1; Estudiantes (RC) 1-AllBoys 1;Deportivo Maipu 2-San Martin (SJ) 2; Gimnasia (Jujuy) 3- Almirante Brown 0; Alvarado 0 -Gimnasia (MZA) 0; Mitre (SG) 2.-Rafaela 2; Temperley 1-Belgrano 1; Ferro 1-Samtamarona 0; Almagro 2- San Telmo 1.

Tiene fecha libre: San Martin de Tucumàn

+Posiciones:

Belgrano 38; San Martín (T) 32; Brown (A) 31; Almagro 28; All Boys, Instituto y Estudiantes (BA) 27; Gimnasia (M) y Chacarita 26; Estudiantes (RC) 25; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Independiente Rivadavia y Brown (PM) 24; Agropecuario 23; San Martín (SJ), Quilmes, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 22 ; Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos) y Alvarado 21; Atlanta. Riestra y Gimnasia (J) 20; Almirante Brown y Ferro 19; Deportivo Morón, Rafaela y Temperley 17; Güemes (SdE)16; Sacachispas, Flandria y San Telmo 15; Mitre (SdE) y Villa Dálmine 14; Tristán Suárez 10; y Santamarina 9.

Con información de Télam