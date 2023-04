Gimnasia de Jujuy recibe a Mitre en el inicio de la duodécima fecha de la Zona B

Gimnasia de Jujuy será local ante Mitre de Santiago del Estero, dos equipos que intentan ingresar al Reducido, en el encuentro con el cual mañana se iniciará la duodécima fecha de la Zona B de la Primera Nacional de fútbol.

El partido se desarrollará en el Estadio 23 de Agosto, en la capital jujeña, desde las 21.00, con el arbitraje de Sebastián Martínez.

Lo dos equipos cumplen opacas campañas con 13 unidades, una menos que el octavo equipo que ingresa por la zona del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional (hoy Brown de Adrogué).

El resto de la fecha será el siguiente:

= Zona A =

. Sábado, a las 15.30: Defensores Unidos-Agropecuario.

. Domingo, a las 15.30, Flandria-San Telmo.

. Domingo, a las 15.45, Almirante Brown-Defensores de Belgrano

. Domingo, a las 16.00, Gimnasia (Mendoza)-San Martín (Tucumán) y Alvarado-Temperley.

. Domingo, a las 16.35, Deportivo Morón-Estudiantes de Rio IV

. Domingo, a las 17.00, San Martín (San Juan)-Almagro y Güemes-All Boys.

. Domingo, a las 18.00, Patronato-Nueva Chicago

. Libre. Guillermo Brown de Puerto Madryn

= Zona B =

. Sábado, a las 15.00, Brown de Adrogué-Independiente Rivadavia

. Sábado, a las 15.30, Deportivo Madryn-Aldosivi

. Sábado, a las 16.45, Estudiantes de Buenos Aires-Deportivo Maipú

. Sábado, a las 18.35, Quilmes-Chaco For Ever

. Domingo, a las 1500, Deportivo Riestra-Tristán Suárez

. Domingo, a las 16.00, Racing (Córdoba)-Atlanta

. Domingo, a las 20.00, Atlético de Rafaela-Villa Dálmine

. Domingo, a las 20.15, Ferro-Chacarita

= Posiciones =

. Zona A: Agropecuario 23 puntos; Almirante Brown, Defensores Unidos y San Martín (SJ) 20; Temperley 19; San Martín (T) y Chicago 17; Def. Belgrano, Flandria y Estudiantes (RC) 16; Gimnasia (M), Almagro, Brown (PM) y Güemes 15; Patronato y Alvarado 14; All Boys 13, Morón 11 y San Telmo 8.

Zona B: Chacarita 23 unidades, Deportivo Maipú 22; Quilmes y Rafaela 19; Independiente Rivadavia 18; Atlanta 16; Racing (C) 15, Brown (A), Estudiantes (BA) y Villa Dálmine 14; Gimnasia (J), Mitre (SE) y Tristán Suárez 13; Riestra, Aldosivi, Ferro, Dep. Madryn 12; Chaco For Ever 9.

Con información de Télam