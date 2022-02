Gallardo hará algunas variantes para enfrentar a Racing

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, volverá a realizar cambios por la baja de David Martínez y el regreso de Paulo Díaz para jugar ante Racing este domingo en el Monumental, por la cuarta fecha de la Liga Profesional.

Además, podría regresar al equipo Agustín Palavecino, que estuvo fuera de los 11 por una lesión y ocuparía el lugar de Tomás Pochetino, y resta saber si Milton Casco retorna a la titularidad o mantiene a Elías Gómez.

Otra incógnita que se develará mañana, cuando el Muñeco dé a conocer la lista de concentrados, es si vuelve a las convocatorias el cordobés Matías Suárez, que ayer tuvo una práctica de fútbol luego de cuatro meses de parate por la operación en la rodilla.

También ya está con condiciones de jugar el uruguayo Nicolás de la Cruz, quien esta semana recibió el alta por un golpe en la rodilla. De la Cruz fue titular en la primera fecha ante Unión pero salió en los dos juegos siguientes por ese golpe.

De todos modos, el equipo -que definirá el DT entre mañana y el sábado- se conocerá recién en la previa del partido ante la Academia, tal como sucedió en las fechas anteriores cuando Gallardo sorprendió en cada una de las formaciones.

Gallardo realizó cambios en las tres fechas que jugó el equipo teniendo en cuenta como punto de partida el amistoso que igualó 0-0 con Vélez en la semana previa al inicio del torneo, cuando tuvo el plantel completo a disposición.

Para jugar con Unión, en la primera fecha de la Liga Profesional, sorprendió con los ingresos de Juan Fernando Quintero y De la Cruz, quienes venían de entrar al equipo como suplentes en el último amistoso de pretemporada.

A la fecha siguiente, contra Patronato, volvió a realizar modificaciones tácticas con los ingresos de Andrés Herrera para que Casco pase a la izquierda y puso en el banco a Quintero para darles la titularidad a Esequiel Barco y Tomás Pochettino.

A pesar del triunfo 4-1, para enfrentar a Newell´s otra vez hizo retoques y, más allá de la baja de Díaz por estado gripal, ingresó Leandro González Pírez, cambió a los dos laterales e ingresaron Gómez y Robert Rojas.

En sólo tres fechas disputadas, Gallardo, no sólo no repitió el equipo sino que además ya utilizó a 20 jugadores de la plantilla y sólo Javier Pinola y Emanuel Mammana -junto a los arqueros suplentes Ezequiel Centurión y Franco Petrolli- no sumaron minutos.

Con este panorama, el plantel se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza con tareas físicas y técnicas en espacios reducidos y solamente tuvo una rutina diferente Martínez, que tiene una distensión ligamentaria de rodilla.

En otro orden de cosas, la reserva de River -dirigida por Jonathan La Rosa- le ganó a Racing en el River Camp por 4 a 2 con goles de Flabian Londoño, Joaquín Panichelli en dos ocasiones y Franco Alfonso. Para la Academia anotaron Meaurio y Gómez.

River formó con Leonardo Díaz, Manuel Guillén, Lucas Monzón (Sebastián Sánchez), Franco Camargo y Felipe Salomoni; Nahuel Casasola, Federico Moreno (Matías Gallardo) y Esteban Fernández (Valencia); Franco Alfonso, Flabian Londoño (Axel Encinas) y Joaquín Panichelli.

Gallardo estuvo viendo el partido como entrenador de la Primera División y como papá de Matías, que ingresó por Moreno.

En River fue expulsado el juvenil de 19 años Franco Alfonso, una de las figuras del equipo, que en la semana había firmado contrato hasta diciembre de 2023 con una cláusula de salida de 15 millones de dólares.

Con información de Télam