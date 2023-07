Flamengo, dirigido por Sampaoli, empata con Palmeiras en el fútbol de Brasil

Flamengo, bajo la conducción del DT Jorge Sampaoli, empató anoche 1-1 con Palmeiras, en condición de visitante, en uno de los encuentros que abrió la realización de la decimocuarta fecha del campeonato de Primera División del fútbol de Brasil, más conocido como Brasileirao.

El equipo local, que hizo las veces de local en el estadio Allianz Parque de San Pablo, se situó en ventaja con una conquista de Dudú, a los 24 minutos de la primera mitad.

El elenco carioca estableció la igualdad a los 36m. del segundo período, a través del uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

El técnico Sampaoli (ex seleccionado argentino en Rusia 2018) dejó en el banco de los suplentes al exguardavallas de Boca Juniors, Agustín Rossi.

En tanto, el combinado paulista también tuvo entre los relevos (y no ingresó) al exdelantero de Lanús, el correntino José Manuel López.

Con este resultado, Flamengo alcanzó provisoriamente a Gremio de Porto Alegre en la segunda colocación, ambos con 26 unidades, mientras que Palmeiras reúne 24.

Corinthians, con el concurso del volante Fausto Vera (ex Argentinos Juniors), se impuso como visitante por 1-0 a Atlético Mineiro, que tuvo en sus filas al cordobés Cristian Pavón (ex Boca), al bonaerense Rodrigo Battaglia (ex Huracán) y al cordobés Renzo Saravia (ex Racing), según contó en un informe el sitio ‘Soccerway’.

Cruzeiro de Belo Horizonte derrotó fuera de casa a Vasco da Gama, por 1-0. En el equipo local se alistaron Luca Orellano (ex Vélez), Manuel Capasso (ex Atlético Tucumán) y Gabriel Carabajal (ex Argentinos Juniors).

Coritiba, con la presencia de Marcelino Moreno (ex Lanús), le ganó por 3-1 a América Mineiro, que tuvo en sus filas a Emmanuel Martínez (ex San Martín de San Juan y Chacarita).

En tanto, Bahía, con la intervención del exvolante de Colón de Santa Fe, Lucas Mugni, igualó 1-1 con Cuiabá.

Hoy se jugarán los siguientes partidos: Santos-Goiás (11.00), Bragantino-San Pablo y Fluminense-Internacional de Porto Alegre (16.00), Fortaleza-Atlético Paranaense y Gremio-Botafogo (18.30).

Principales posiciones: Botafogo 33 puntos; Gremio y Flamengo 26; Palmeiras 24; Bragantino 23.

Con información de Télam