Elche, equipo de DT Beccacece, suma nueva derrota en el ascenso de España

Elche, equipo que orienta el técnico argentino Sebastián Beccacece, sumó hoy su segunda derrota en fila en la Segunda división del fútbol español, al perder como visitante ante Eibar, por 2-1, en partido por la jornada 2 del certamen.

El atacante santafesino Lucas Boyé (ex River Plate) se desempeñó como titular y marcó el único tanto del equipo del entrenador rosarino, mediante un tiro penal, a los 21m. del segundo período.

Además, el marcador de punta Nicolás Fernández Mercau (ex San Lorenzo) y el centrocampista Nicolás Castro (ex Newell's) ingresaron en la segunda etapa en el conjunto que orienta Beccacece (ex Defensa y Justicia y Racing, entre otras entidades).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En uno de los adelantos celebrados el viernes, Zaragoza, con el concurso del arquero rosarino Cristian Alvarez (ex Rosario Central), le ganó por 1-0 a Valladolid.

Por su lado, FC Andorra, con el guardavallas mendocino Nicolás Ratti, superó por 3-2 a Cartagena, que contó con la participación del volante central Damián Musto (ex Quilmes y Rosario Central).

Con información de Télam