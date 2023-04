El futuro del Manchester United entre jeques qataríes y un magnate británico

La futura venta del Manchester United de Inglaterra, donde juegan los argentinos Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho, se definirá entre las ofertas realizadas por el jeque Jassim bin Hamad al Thani de Qatar y el magnate de Gran Bretaña Jim Ratcliffe, según publicaron hoy medios europeos.

"La subasta fue eliminando a varios postores y todo hace indicar que la lucha final se convertirá en un mano a mano entre Jim Ratcliffe, dueño de Ineos, y el jeque Jassim bin Hamad Al Thani, que es la cara visible de Qatar en la pelea", señaló el diario español mundo deportivo.

Si bien las ofertas son "diferentes" pero "muy jugosas" el multimillonario británico pretende quedarse con una parte del club, mientras que los qataríes están dispuestos a comprar "todo" el Manchester United, precisa la información.

Sin embargo, la gran incógnita es saber qué quieren hacer los dueños actuales del club inglés, la familia Glazer, ya que algunas informaciones afirman que estarían dispuestos "a vender parte del Manchester United, pero no todo" y otras, directamente, dicen que podría tratarse de una "estrategia para revalorizar el club y finalmente no aceptar ninguna oferta", precisó el periódico británico The Guardian.

Un tercer pretendiente, el empresario finlandés Thomas Zilliacus, denunció que había rechazado participar en una tercera ronda de licitación para el United ya que la subasta "se está convirtiendo en una farsa, con los Glazer sin respetar el club".

Con información de Télam