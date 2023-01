El delantero Mariano Pavone se retiró del fútbol profesional a los 40 años

El delantero Mariano Pavone, de 40 años, quien jugó en Estudiantes de La Plata y River Plate, y actualmente lo hacía en Quilmes, anunció hoy su retiro del fútbol profesional.

Pavone, que hasta el lunes entrenó con el equipo cervecero, decidió comunicar la noticia de su retiro: "No voy a seguir en el club y seguramente tampoco lo haga en el fútbol. Nada más lindo que hacerlo en un club tan grande como éste".

Pavone dijo que "son 22 años de carrera profesional y eso es toda una vida dedicada al fútbol. Estoy contento porque cuando tomé la decisión, lo hice convencido", dijo hoy en declaraciones a FM Sur.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El tanque", tal cual su apodo ganado en el fútbol desde su aparición en el "Pincha", vistió también las camisetas del Betis de España, Lanús, Cruz Azul de México, Vélez Sarsfield y Defensor Sporting de Uruguay.

"Le quiero agradecer a todos -sostuvo Pavone- porque aquí en Quilmes fui feliz. Siempre me va a quedar la espinita de la final. La gente es tremenda y nunca me voy a olvidar de lo que se movió en ese torneo. Solo me faltó coronar la carrera con el ascenso", en referencia a un polémico partido definitorio perdido contra Barracas Central por el campeonato 2021 de la Primera Nacional.

Si bien admitió que "físicamente tal vez me daba para jugar un año más, mentalmente ya no estaba para hacerlo".

En su carrera, Pavone disputó 596 partidos y convirtió 178 goles. Se consagró campeón con Estudiantes de La Plata, y descendió a la B Nacional en 2011 con River Plate.

Con información de Télam