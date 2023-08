El defensor Colombo se acerca a Racing como nuevo refuerzo

Nazareno Colombo, marcador central de Defensa y Justicia, está cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Racing para ocupar el lugar que dejó vacante Tomás Avilés, quien seguirá su carera en el Inter Miami con el argentino campeón del mundo Lionel Messi.

El zaguero del "Halcón", de 24 años, es pretendido por el entrenador Fernando Gago para reforzar la zona defensiva del equipo y podría llegar a la "Academia" a cambio de tres millones de dólares por la totalidad de su pase.

En caso de que se haga efectiva la incorporación, sería el quinto refuerzo del equipo de Avellaneda, tras las llegadas de Agustín Almendra, Roger Martínez, Gastón Martirena y Juan Fernando Quintero.

Con miras al encuentro del próximo jueves ante Atlético Nacional en Medellín, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el entrenador académico sigue con los ensayos para definir el once inicial.

Los que no podrán estar en esta llave son Almendra, por seguir vinculado a Boca Juniors hasta fines de agosto; ni "Juanfer" Quintero, quien por no haber llegado a tiempo no pudo ser inscripto por la dirigencia en la lista de buena fe.

Gago tiene dos dudas para el partido en Colombia: en la zona defensiva Facundo Mura pelea la titularidad con el refuerzo uruguayo Martirena, mientras que en el ataque el colombiano Roger Martínez podría ingresar por Nicolás Oroz.

El once titular formaría entonces con Nicolás Tagliamonte; Mura o Martirena, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Jonatan Gómez; Gabriel Hauche, Roger Martínez u Oroz y Maximiliano Romero.

El entrenamiento matutino de hoy comenzó con tareas en el gimnasio y luego, en la cancha auxiliar, continuó con trabajos de posesión y tareas tácticas. La delegación "académica" viajará mañana al mediodía con destino a Colombia.

Racing jugará ante Atlético Nacional el jueves desde las 21 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, con el arbitraje del brasileño Braulio Da Silva Machado y TV a cargo de Fox Sports, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Con información de Télam