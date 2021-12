El arquero colombiano Mauricio Arboleda interesa a Independiente

El arquero colombiano Mauricio Arboleda, con presente en Rayo Vallecano, de la liga española, interesa a Independiente si no llega a un acuerdo con el uruguayo Sebastián Sosa para la renovación del vínculo que vence el 31 de diciembre.

"Un dirigente sondeó a Arboleda por si no sigue Sosa. Su entorno nos confirma que Rayo Vallecano está dispuesto a cederlo seis meses sin opción", anticipó el medio partidario De La Cuna Al Infierno.

Esto puede depender de la continuidad del entrenador Julio César Falcioni, que con anterioridad había mostrado interés para incorporar al guardavalla, a quien dirigió en Banfield, de donde surgió.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

De todos modos, antes de cualquier incorporación, el 'Diablo' debe levantar tres inhibiciones impuestas por la FIFA ante sendos reclamos que una suma total de 910 mil dólares.

Son las que corresponden, por un lado, al reclamo de Celta de Vigo por el traspaso del volante Pablo Hernández, ya que Independiente aún le debe el pago de 410 mil de la moneda estadounidense.

Otra es por los dos bonos que no le liquidó a Defensor Sporting, de Uruguay, por la adquisición de la ficha del mediocampista Carlos Benavídez. Uno de 189 mil dólares y el otro de 102 mil.

Y la tercera es por parte de José Chamorro, representante del volante ecuatoriano Fernando Gaibor, que exige el pago de 220 mil dólares. Los dos últimos jugadores llegaron al club en 2018, durante el segundo mandato de Hugo Moyano como presidente.

En relación al futuro de Falcioni, el secretario general del club, Héctor Maldonado, en contacto con Radio Del Plata indicó: “En todas las conversaciones que tuvimos con el 'Rolfi' (el asesor deportivo Daniel Montenegro) en ningún momento nos expresó que quería cambiar el técnico”, aclaró.

"Si ganamos las elecciones -remarcó en relación al oficialismo- va a haber una nueva mesa directiva que va a tomar la decisión” sobre la continuidad o no del 'Emperador' al frente del plantel.

Con respecto a las salidas de algunos profesionales del primer equipo a los que se les vencen sus contratos a fin de año, desde la dirigencia confirmaron que no continuarán el delantero Jonathan Herrera; el lateral izquierdo Lucas Rodríguez y el zaguero Ezequiel Muñoz, quien no llegó a debutar a raíz de una operación en su rodilla derecha de la que hasta el momento no pudo reestablecerse por completo.

Con información de Télam