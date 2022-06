DT Zielinski: Estudiantes tiene que "volver a lo que mejor hacemos"

El DT de Estudiantes de La Plata, Ricardo Zielinski, analizó la derrota de esta noche como local ante Newell's Old Boys y destacó que el equipo debe "volver a lo que mejor sabe hacer".

"Tenemos que mejorar, volver a lo que mejor sabemos hacer y seguir trabajando para encontrarle la vuelta”, dijo.

Más adelante señaló: “No nos gusta perder y además es un equipo que no está acostumbrado a perder. Los planteos no los discuto ni los cuestiono. No estuvimos finos para definir”.

“No es el inicio que queríamos pero hay que estar preparados para lo que viene. Hay muchachos que no están en su mejor momento pero confiamos en ellos y que van a levantar”, acotó el DT.

Por último dijo sobre el partido que deberá afrontar el jueves por la Copa Libertadores, ante Colón de Santa Fe por la ida de los octavos de final: “Seguramente vamos a tener más espacios para jugar y esperamos recuperar nuestra mejor versión”.

Con información de Télam