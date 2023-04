Defensa y Justicia venció a Colón de Santa Fe en Florencio Varela

Defensa y Justicia venció por 2 a 0 a Colón de Santa Fe en un encuentro jugado esta tarde en el estadio Norberto Tomaghello, de Florencio Varela, válido por la 14ta. jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles del "Halcón" fueron anotados por el delantero Gastón Togni en dos oportunidades, a los 23 y 25 minutos de la primera y segunda etapa, respectivamente.

La victoria dejó al conjunto de Varela en la tercera posición con 27 unidades, a siete del líder River Plate, mientras que el "Sabalero" se mantiene con 14 puntos y en el 23er. lugar, pero su entrenador Néstor Gorosito cayó por primera vez desde que se hizo cargo del equipo rojinegro 11 partidos atrás.

El local, que consiguió su cuarto triunfo consecutivo en el torneo doméstico, se hizo dueño de la pelota desde que comenzó el partido, controló el mediocampo y se paró en el campo rival.

La posesión de la pelota le permitió acercarse al arco defendido por el arquero Ignacio Chicco con remates de media distancia y jugadas colectivas.

A los 23 minutos el delantero Gastón Togni tuvo un tiro libre a favor que cambió por gol con un remate que se metió sobre el palo izquierdo.

El gol le dio mayor confianza a Defensa, con un buen trabajo como conductor de David Barbona, y continuó como claro y único protagonista del partido.

La segunda etapa se dio de la misma manera, con el "Halcón" manejando la pelota, con ideas de juego ante un rival que siguió metido en su propio campo y sin poder revertir el resultado adverso.

El delantero Togni volvió a anotar tras aprovechar un rebote del arquero Chicco luego de un remate de afuera del área de Nicolás "Uvita" Fernández para aumentar la diferencia en el marcador y seguir con la hegemonía total de la pelota hasta el final del encuentro.

En la próxima jornada (15ta.) Defensa y Justicia visitará a San Lorenzo, mientras que Colón recibirá a Banfield.

= Síntesis =

Defensa y Justicia: Luis Unsain; Agustín SantAnna, Nazareno Colombo, Tomás Cardona, Alexis Soto; David Barbona, Kevin Gutiérre, Julián López; Santiago Solari, Nicolás Fernández, Gastón Togni. DT: Julio Vaccari.

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado, Juan Álvarez; Stefano Moreyra, Baldomero Perlaza, Cristian Vega; Ramón Ábila, Santiago Pierotti. DT: Néstor Gorosito.

Gol en el primer tiempo: 23min. Togni (DyJ).

Gol en el segundo tiempo: 25min. Togni (DyJ).

Cambios en la segunda etapa: Al comenzar Julián Chicco por Vega (C); 12min. Gabriel Alanis por Solari (DyJ); 13min. Carlos Arrua por Moreyra (C); 21min. Lucas Acevedo por Goltz (C), Tomás Galván por Álvarez (C); 30min. Tomás Escalante por Barbona (DyJ); 35min. Augusto Schott por Meza (C) y 38min. Juan Miritello por López (DyJ).

Amonestados: Colombo (DyJ), Chicco y Delgado (C).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia).

Con información de Télam